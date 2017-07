Gut für den Blutdruck

Das Wartezimmer ist voll. Und das ist eine gute Nachricht. Schließlich gab es ein paar Wochen lang in Geiselwind gar kein Wartezimmer, in dem die Patienten auf ihren Hausarzt warten konnten. Warum? Weil es gar keinen Hausarzt gab.

Dr. Herbert Müller hat seine Tätigkeit bereits Ende März aus gesundheitlichen Gründen weitestgehend einstellen müssen. Seither war Bürgermeister Ernst Nickel um eine Aufgabe reicher. Er machte sich auf die Suche nach einem Nachfolger, inserierte in Fachblättern und in den Tageszeitungen, entwarf Flyer und vergaß auch nicht, die sozialen Medien zu füttern. Nickel sprach bei den Kliniken in der Umgebung vor, schaltete das Gesundheitsministerium in München ein und informierte seine Bürgermeisterkollegen im Landkreis. „Das war schon eine heiße Zeit“, sagt er.

Sein Engagement hat sich ausgezahlt. Seit Mittwoch dieser Woche ist die Praxis wieder besetzt. Dr. Jörg Hußmann hat sich mit Haut und Haaren für Geiselwind entschieden. „Es gefällt mir hier“, sagt er. Im November soll sein Neubau stehen – inklusive Behandlungsräumen. Die neue Praxis in der Nähe des Sportplatzes bleibt für alle Geiselwinder zentral.

Sieben Jahre lang hat der gebürtiges Düsseldorfer in Geroldshausen, im Landkreis Würzburg, gearbeitet. Die Dinge liefen zuletzt nicht so, wie erhofft. Ärger mit den Vermietern, langes Warten auf den gewünschten Bauplatz. „Es wäre nicht mehr gut gegangen“, sagt er. Seine Patienten habe er allerdings schweren Herzens zurück lassen müssen. „Ich habe ein sehr vertrauensvolles Verhältnis in den letzten sieben Jahren zu ihnen aufgebaut.

Wohlfühlfaktor als Argument

Der 49-Jährige zog die Reißleine und machte sich mit seiner Frau auf die Suche nach einer neuen Heimat. „Angebote für Hausärzte gibt es genug“, sagt er. Ob Lindau am Bodensee oder ein Ort an der Nordseeküste: Hausärzte haben zurzeit quasi freie Wahl, wenn es um die Wahl ihres Arbeitsplatzes geht. Dr. Hußmann wollte allerdings in der Nähe von Würzburg bleiben. Und er wollte in eine Gemeinde ziehen, in der und seine Frau sich wohlfühlen. In Geiselwind ist er fündig geworden.

„Schon der erste Kontakt hat mir gefallen“, erinnert er sich. Bürgermeister Nickel hat auf seine Anfrage per Mail sofort geantwortet. Drei Tage später das erste Treffen vor Ort. Bürgermeister und die beiden Mediziner Dr. Müller und Dr. Hußmann tauschten sich aus und waren sich schnell einig. „Die Chemie stimmt“, sagt Nickel und die Freude ist ihm anzusehen. Seine Gemeinderäte musste er nicht lange überzeugen. „Alle Beschlüsse sind einstimmig getroffen worden“, freut er sich. „Und das in kurzer Zeit.“

Der Kauf des Bauplatzes und die Unterschrift beim Notar sind schon in trockenen Tüchern. Im November soll der Neubau stehen. „Ich habe von Anfang an den Eindruck gehabt, dass wir hier willkommen sind“, freut sich Dr. Hußmann. „Eine wohltuende Erfahrung nach den unschönen Ereignissen der letzten zwei Jahre“.

Zwischen 1000 und 1500 Patienten aus Geiselwind und seinen Ortsteilen hatte die Praxis Dr. Müller in den letzten Jahren betreut, bis er aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten musste. Manche Patienten kamen auch von etwas weiter her. Aus dem Raum Oberscheinfeld, aus Ebrach oder dem nahen Landkreis Bamberg. Mit seinem Team hat er den Praxisbetrieb auch in den letzten Wochen aufrecht erhalten – zumindest teilweise. Die Praxis war zu den üblichen Zeiten geöffnet und vom Personal besetzt. Ein Ansprechen des Arztes war möglich. „Das hat dazu beigetragen, dass der Arztsitz in Geiselwind überhaupt noch zu besetzen war“, lobt Dr. Hußmann. „Ohne diese Maßnahme wäre eine Neubesetzung der Praxis äußerst schwierig gewesen.“

„Der neue Geiselwinder Hausarzt möchte den Patientenstamm zusammen mit seinen vier Arzthelferinnen wieder aufbauen. Ein volles Wartezimmer soll in Geiselwind ab sofort wieder zur Regel werden.