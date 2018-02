Guntram Zielonka zum Vorsitzenden gewählt

Sängerinnen und Sänger sind es beim Kleinlangheimer Gesangverein in den letzten Jahren immer weniger geworden. Kein Grund für die Aktiven, die Flinte ins Korn zu werfen. Bei der Mitgliederversammlung am Montagabend im Sängerraum in der Kirchenburg war nicht nur die Bereitschaft zu spüren, den Chor am Leben zu halten, sondern auch eine gewisse Aufbruchstimmung.

Was sich auch bei den Vorstandsneuwahlen zeigte, bei denen Guntram Zielonka als neuer Vorsitzender ohne Gegenstimme an die Spitze des Vereins gewählt wurde. Stellvertreter ist wie bisher Dieter Zeller. Schriftführerin bleibt Annelie Pötzl und die Kassengeschäfte führt in den kommenden drei Jahren Reinhold Pötzl. Peter Pretzer bleibt Chorleiter. Als Beisitzer fungieren Ansgar Leimig, Sigrid Schmidtlein, Manfred Östheimer und Lieselind Schulz und als Revisoren Gerhard Horn und Sigrid Gierth.

Verein nach vorne bringen

Die bisherige Vorsitzende Marlene Scheidt, die krankheitsbedingt nicht anwesend sein konnte, bedankte sich in einem Schreiben für das Vertrauen und die Unterstützung in den vergangenen 17 Jahren. Sie wird beim Liedernachmittag am 8. Juli offiziell verabschiedet, gab Dieter Zeller bekannt. Er appellierte an die Sänger, mit neuen Ideen auch wieder neue Leute für den Chorgesang zu begeistern: „In Zeiten, in denen Projektchöre großen Zulauf haben, sollte man auch über diese Möglichkeit nachdenken“. Guntram Zielonka betonte ebenfalls, dass es in den kommenden Jahren darum gehe, den Verein wieder nach vorne zu bringen und für Chor und Verein da zu sein. „Wir müssen dabei Altes bewahren und auch Neuland begehen, da wir dann die Chance haben, neue Leute zu gewinnen“. Der neue Vorsitzende rief dazu auf, Leute anzusprechen, „denn wenn jeder noch jemand mitbringt, sind wir wieder stark“.

Chorleiter Peter Pretzer war mit den Auftritten zufrieden und sah den Chor in ruhigem Fahrwasser, was auch zu Zusammenhalt und Geselligkeit beitrage. Bürgermeisterin Gerlinde Stier, Aktive in den Reihen des gemischten Chores, bezeichnete Verein und Chor als nach wie vor gute Truppe und dankte im Namen der Gemeinde für die Bereitschaft, zu wichtigen Anlässen zu singen. Dies sei auch mit ein Grund dafür, dass dem Verein der Raum in der Kirchenburg zur Verfügung gestellt werde „und es ist gut, wenn die Räume in der Kirchenburg mit Leben erfüllt werden“.

Beim Bericht zu den Ereignissen im vergangenen Jahr war zu hören, dass der Verein nun eine komplett überarbeitete Satzung hat. Gesungen wurde nicht nur bei den Chorproben, sondern auch bei den Liederabenden in Castell und in Kleinlangheim im Saal des Gasthauses Zum Bären, zum Weinfestempfang, beim Kirchenburgfest und beim VG-Singen im Sängerraum der Kirchenburg. Nicht fehlen durfte das traditionelle Karfreitagssingen. Für die Einsätze bei den verschiedensten Aktivitäten, wie zum Beispiel der Ferienpassaktion, bedankte sich Dieter Zeller mit Blumen und Weinpräsenten.