Günter Möderl bleibt Schützenmeister

Gerade einmal 76 Mitglieder zählt die Schützengesellschaft in Wiesentheid. Nicht eben viel, aber immerhin schicken sie derzeit drei Mannschaften in den Wettkampfbetrieb. Eine dieser drei hob Sportleiter Heinrich Schäffel in seinem Bericht bei der Hauptversammlung hervor. Darin sind erst seit zwei Jahren zumeist jüngere Aktive, und das mit Erfolg. Sie belegen nach zehn Wettkämpfen den ersten Platz in ihrer Liga.

Neben ihnen haben die Wiesentheider zwar noch zwei Seniorenmannschaften im Wettbewerb. Eine Jugendmannschaft besteht nicht. Es fehlt nicht nur am Nachwuchs, sondern auch an Aktiven, das merkte Schützenmeister Günter Möderl an, der sich erneut zur Wahl stellte. Wie das Problem zu beheben ist, darüber wurde bei den Schützen nicht zum ersten Mal gerätselt.

Zunächst trug Schriftführerin Marlies Rothenbücher chronologisch und detailliert vor, was sich im Verein in den vergangenen beiden Jahren abgespielt hat. Danach ging Schützenmeister Möderl kurz auf von einige Veranstaltungen ein. So freute man sich über 96 Teilnehmer beim letztjährigen Vereineschießen, bei dem die Gruppe der Bereitschaft des Wiesentheider Roten Kreuzes gewann. Marlon Ruckert gelang der goldene Schuss, bei dem er den Faden traf, an dem ein Geldsäckchen hing.

Außerdem wurden in der Versammlung Themen wie der Kauf neuer Jacken für die Schützen, die Ferienpassaktion, die Vereinsfahne, oder die Umgestaltung des Schützenhauses angesprochen. Außerdem bekamen in der Versammlung Waldemar Laukert, Alexander Reimche und Vitali Still das Leistungsabzeichen in Silber verliehen.

Bei den anschließenden Neuwahlen stellte sich Günter Möderl wieder für das Amt des Schützenmeisters zur Verfügung. Neuer Stellvertreter wurde Herbert Biber, für die Finanzen und als Schriftführerin wurde wieder Marlies Rothenbücher gewählt. Sportleiter sind Heinrich Schäffel und Alexander Reimche. In den Beirat wurden Johann Reimche, Robert Rößner und Alfons Schwabenhausen gewählt. Die Kasse prüfen Heinrich Wörner und Karl-Heinz Schäfer.