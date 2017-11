Die Nikolaus-Fey-Grundschule in Wiesentheid beteiligte sich erneut am Grundschulaktionstag Handball, der erneut vom Handballverband und der AOK ausgeschrieben wurde. Ziel ist es, die Kinder zum Sporttreiben anzuhalten und ihnen im Besonderen den Handballsport näher zu bringen. Als Partnerverein konnte die HSG Volkach gewonnen werden, die durch den Aktionstag führte, teilt die Schule mit. Die beiden Trainerinnen Ellen Kimmel und Julia Werner zeigten mit Unterstützung der Lehrerin Gerlitta Brunner den 83 Kindern der beiden Jami-Klassen und den beiden zweiten Klassen einige Elemente des Handballsports. Mit lustigen Laufspielen und auch komplexeren Aufgabenstellungen konnten die Kinder ausprobieren, was sie schon können bzw. was sie Neues gelernt haben: fangen, (kontrolliertes) Laufen, auf Ziele werfen, richtige Handhaltung und dies alles nach vorgegebenen Regeln. Zum Abschluss gab es für jedes Kind zur Erinnerung an diesen Tag eine Urkunde.