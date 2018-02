Grundschüler gewinnen Landkreisentscheid

1 / 1

Foto: Foto: TOm Friedrich

Die Dettelbacher Rudolf-von-Scherenberg-Grundschule ist Landkreissieger im Hallenfußball. Mit einem 1:0 im Finale setzte sich die Mannschaft der Rudolf-Scherenberg-Grundschule gegen die Grundschule Mainbernheim durch, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Spiel um Platz drei gewann die GS Volkach klar mit 4:1 klar gegen die GS Kleinlangheim, nachdem die Kicker von der Mainschleife im Halbfinale gegen Mainbernheim unglücklich gescheitert waren. Insgesamt hatten sich 15 Schulen zum Kreisentscheid gemeldet, der seit einigen Jahren unter dem Namen Dieter-Kirchner-Cup in der Karl-Knauf-Halle in Iphofen ausgerichtet wird.