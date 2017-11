Grünes Licht für Ärztehaus in Volkach

Grünes Licht für das neue Ärztehaus in Volkach: mit einer Gegenstimme erteilte der Bauausschuss dem Antrag des Apothekers Helmut Unger zum Bau des Komplexes an der Dr.-Eugen-Schön-Straße seinen Segen. Auf dem Gelände des ehemaligen und mittlerweile abgerissenen „delta“-Marktes gegenüber der Riemenschneider-Apotheke sollen im Jahr 2019 auf drei Etagen Ärzte ihre Praxen zwischen 80 und 250 Quadratmetern eröffnen.

Eineinhalb Jahre Planung

Mit diesem „Ja“ des Bauausschusses gehen gut eineinhalb Jahre an Planung auf die Zielgeraden. Im Februar 2016 war die Bauvoranfrage einstimmig befürwortet worden, und in seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Ausschuss noch mit kleineren Detailfragen. Das Gebäude selbst präsentiere sich schon „kantig und wuchtig, aber in seiner gesamten Erscheinung vertretbar“, sagte Bürgermeister Peter Kornell. Das Obergeschoss des dreistöckigen Gebäudes ist ein wenig nach innen versetzt („das wirkt wie eine Bordüre“, Zitat Kornell), so dass es durch diesen architektonischen Kniff nicht wie ein großer Kasten wirkt. Wobei die Optik nicht das Entscheidende für den Ausschuss sei, so Kornell, so ging es in der Sitzung doch nur um baurechtliche Fragen.

Barrierefreier Zugang

Etwa um den Fakt, dass das Ärztehaus relativ nahe an die Dr.-Eugen-Schön-Straße herangebaut ist. Die Sicherheit der Fußgänger auf dem Gehweg sei dadurch genauso wenig beeinträchtigt wie auch die Sicht in die etwas kurvige Obervolkacher Straße, sagte Kornell. Und weil die Straße ohnehin der Stadt gehöre, dürfe dort auch die Grenzbebauung etwas vernachlässigt werden. Für den barrierefreien Zugang wird es eine Rampe geben, und das Flachdach soll nach Willen des Ausschusses begrünt werden.

Für den Parkplatz hinter dem Ärztehaus, auf dem der Ausschuss mindestens 43 Stellplätze vorgegeben hat, sind rechts und links zwei Zufahrten vorgesehen. Die Zufahrt im Kreuzungsbereich sei auch nicht so eng wie sie wirken würde, antwortete Kornell auf eine Frage von Herbert Römmelt. Insgesamt könnten die Ärzte dort sehr gut untergebracht sein, befand der Bürgermeister, und trotz seiner drei Geschosse wirke das (teilunterkellerte) Gebäude nicht so wuchtig wie etwa Pläne privater Investoren, die dort Wohnhäuser hatten bauen wollen. Nachdem der Ausschuss mit einer Gegenstimme sein Ja erteilt hatte, wird der Bauantrag nun beim Landratsamt behandelt.