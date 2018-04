Großes Interesse an Friedweinberg

„Ganz Deutschland interessiert sich für unserem Friedweinberg“, sagte Nordheims Bürgermeister Guido Braun und verwies auf bundesweites Medieninteresse in den vergangenen Wochen und Monaten.

Die Gemeinde Nordheim wird in diesem Jahr oberhalb des Friedhofes auf einem 4000 Quadratmeter großen Areal einen Friedweinberg errichten. Nach erfolgter Baueinweisung soll Ende April mit den Bauarbeiten des zirka 260 000 teueren Projekts begonnen werden, sagte der Bürgermeister in der Bürgerversammlung.

Nach der Fertigstellung des Friedweinbergs erfolgt der Startschuss für den Straßenausbau und Kanalisierung in den Bereichen Schul-, Pfarr-, Kindergarten- und Kreuzbergstraße sowie in der Langgasse, informierte Braun außerdem. Das Projekt, das voraussichtlich Ende 2019 mit den Arbeiten in der Langgasse abgeschlossen wird, soll an die 700 000 Euro kosten.

Interesse an Bauplätzen

In kurzen Worten streifte der Gemeindechef auch Planungen für das neue Baugebiet „Am Kreuzberg und Am Brand“ am Ortsrand außerhalb der Schlammmauer. Braun offierte zwei Varianten: Zum einen ging es um die Schaffung von fünf Bauplätzen mit einer Fläche von 620 bis 1400 Quadratmetern und 26 Grundstücken mit einer Fläche von 450 bis 1000 Quadratmetern. Vorschlag zwei umfasst fünf Bauplätze mit 620 bis 1400 Quadramtern und 22 Parzellen mit 550 bis 900 Quadratmetern. Dass das neue Baugebiet notwendig ist, dokumentierte der Bürgermeister mit der Feststellung, das bereits 18 Bauplatz-Interessengen bei der Gemeinde anfragten.

Kindergarten zu klein

Schließlich ging es um die Zukunft des Kindergartens. Laut Landratsamt und der Regierung von Unterfranken ist der Nordheimer Kindergarten mit einer Fläche von 1500 Quadratmetern zu klein. Wie Bürgermeister Braun informierte, erlischt zum 31. August 2019 die Betriebserlaubnis. Seitens der Gemeinde ist man auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück für einen Neubau. Das neue Domizil sollte laut Braun eine Mindestfläche von 4400 Quadratmetern aufweisen.

Fähre mit Strom oder Akku?

Angesprochen wurde auch eine mögliche Umrüstung der Nordheimer Fähre auf Elektroantrieb. „Mein Favorit ist ein Akku-Antrieb“, sagte Bürgermeister Braun und verwies auf weitere Gespräche, die in absehbarer Zeit zwecks einer möglichen Umstellung stattfinden werden.