Großes Finale am Marktplatz

Dettelbach ist beim Wettbewerb „Bürgermeisterschaften“ von Radio Gong um die coolste Gemeinde und ein Konzert mit Wincent Weiss mit Rottendorf im Finale. An diesem Samstag ab 13 Uhr sind die Dettelbacher dran, um 14.30 Uhr Rottendorf . Danach steht fest, wer das Konzert bekommt. Die Vorbereitungen laufen laut Marcel Hannweber auf Hochtouren. Er fordert alle Dettelbacher auf, ab 11 Uhr zum Marktplatz zu kommen, wenn möglich ganz in Weiß oder aber in den Vereinsfarben. Dann müssen drei Aufgaben gelöst werden.

Unter anderem geht es um Geschwindigkeit beim Aufstellen von Bierbänken. Und auch ein 60-Sekunden-Video wird eine entscheidende Rolle spielen. Auch dafür laufen die Vorbereitungen.