Großer Tag für kleine Pferdesportler

(ppe) Intensiv hatten sich die Nachwuchsreiter des Reitclubs am Schwanberg auf der Reitanlage Pfriem mit Ausbildungsleiterin Konstanze Meyer und Reitlehrerin Ernestine Nüssleinein auf die Prüfung fürs Reitabzeichen vorbereitet. Die Abnahme in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden erfolgte durch die Richter Hans-Joachim Bride und Wolfgang Knigge. Nach einem anstrengenden Vormittag nahmen Theresa Schimmer, Laura Beyer, Marie Zink, Nathalie Süß, David Graßinger, Philippa Jambour, Elina Hetzel, Gloria Laxa und Jola Hering ihre Urkunden über die bestandenen Prüfungen in Empfang. Neben Reit- und Longenstunden bietet der Reitclub Reitabzeichenkurse, Ferienpassaktionen und andere pferdesportliche Veranstaltungen an. Ansprechpartnerin ist Konstanze Meyer, die laut Mitteilung die den Reitunterricht koordiniert.