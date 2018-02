Großer Andrang beim Kitzinger Kinderfasching

1 / 1

Foto: Foto: Hans Will

Ein Höhepunkt des Kitzinger Faschings ist immer der Kinderfasching in der Flo-Halle, der am vergangenen Samstag stattfand. Pünktlich um 14.11 Uhr stand eine mehrere hundert Meter lange Schlange vor dem Eingang. Ein Kikag Aktiver sagte staunend: „Mit so einem Andrang hätten wir nicht gerechnet.” Die Herzen der Kinder aus Kitzingen und dem Landkreis schlugen höher. Gefühlte hunderte von Prinzessinnen, Feen, Feuerwehrmänner, Comic-Helden und natürlich auch Indianer, Cowboy kamen mit Eltern, Großeltern, Nachbarn und Freunden zum Mega-Kinderfasching der KiKaG und feierten ausgelassen Fasching. Mehr Bilder unter www.mainpost.de/kitzingen.