Große Hilfe für die Pfadfinder

Der Förderkreis Kitzinger Pfadfinder Stamm „Schwarze Adler“ legte in der Jahreshauptversammlung die Ziele und Aktivitäten des Jahres 2018 fest.

Unter den 25 Anwesenden in der Versammlung begrüßte Vorsitzender Leo Eckert das Ehrenmitglied Gottfried Blasinger und den stellvertretenden Stammesfeldmeister Christoph Böhm, wird mitgeteilt. Die ordnungsgemäße Kassenführung bestätigten die Kassenprüfer Thomas Bachleitner und Gerhard Schwarzer dem Kassier Marian Wiedemer so dass der Vorstand mit Schriftführerin Antje Fexer schnell entlastet wurde.

Drei Neuaufnahmen meldet der Verein. Die Unterstützung der Pfadfinderarbeit des Stammes ist nach wie vor eine Hauptaufgabe des Vereins; daher werden weiterhin Zuschüsse zu Lager- und Ausbildungskursen für Bedürftige gewährt. So wird es den aktiven Pfadfindern ermöglicht, erlebnisreiche Abenteuer in der Gruppe zu bestehen. Die weitere Aufgabe des Förderkreises besteht darin, den Kontakt zwischen den Altpfadfindern, den Familien der Erwachsenen und der Ehemaligen mit dem Stamm zu halten. Daher sind zwei Ausflüge in das Taubertal mit Familienprogramm und eine Herbstwanderung in der Fränkischen Schweiz geplant.