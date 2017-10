Große Anteilnahme am Tod von Steffen Mix

„Wenn der Schmerz geht, bleibt die Trauer. Wenn die Trauer geht, bleibt die Erinnerung.“ Über 350 Einträge wie dieser stehen im Online-Kondolenzbuch für den verstorbenen Steffen Mix aus Abtswind (Lkr. Kitzingen). Der 27-jährige Juniorchef von Kräuter Mix und Fußball-Schiedsrichter war am 24. September bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Mespelbrunn (Lkr. Aschaffenburg) ums Leben gekommen. Laut Polizeibericht war Mix mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Anteilnahme ist auch im Internet möglich

„So jung, so plötzlich, so unfassbar. Trauer braucht Zeit, aber die Erinnerung an die schönen Momente bleibt“, schreibt eine Trauernde. Angehörige, Freunde und Bekannte drücken auf diese Weise im Internet ihre Anteilnahme aus und spenden sich gegenseitig Trost. Kondolenz, das Wort kommt aus dem Lateinischen, heißt auch so viel wie mitleiden oder gemeinsam trauern. Anders als eine Trauerkarte werden in einem Kondolenzbuch die Wünsche und Beileidsbekundungen aller Trauernden zusammengefasst. Auf diese Art und Weise haben die nächsten Angehörigen des Verstorbenen ein Erinnerungsstück an die Trauergäste und können sich so immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass sie in ihrer Trauer nicht allein sind.

Der Verstorbene war ein talentierter Schiedsrichter

In dem Online-Kondolenzbuch trauern neben vielen Freunden, Bekannten und internationalen Geschäftskunden auch Sportler aus dem Bereich Fußball um Steffen Mix. Der 27-Jährige gehörte als einer der talentiertesten Nachwuchsleute zur bayerischen Schiedsrichter-Elite. Er leitete über 40 Spiele in der Dritten Liga und wurde als Schiedsrichter-Assistent in der Zweiten Bundesliga eingesetzt.

„Und immer sind da Spuren deines Lebens, Bilder, Gefühle und Augenblicke, die uns an dich erinnern und uns glauben lassen, dass du bei uns bist“, schreibt ein anderer Trauernder. Um die Erinnerung an Steffen Mix zu bewahren und seine Ideale weiterleben zu lassen, hat die Familie ein Spendenkonto eingerichtet, mit dem gemeinnützige Projekte in den Bereichen Soziales und Sport unterstützen werden sollen.