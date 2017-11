Großbaustelle Autobahn: Ein Ende ist in Sicht

In der Geiselwinder Ratssitzung fragte Ratsmitglied Michael Hofmann nach dem Stand der Arbeiten an der Großbaustelle Autobahn. Bürgermeister Ernst Nickel informierte dazu, dass ein generelles Ende der Arbeiten im Bereich Geiselwind nach wie vor für September 2018 vorgesehen sei. Das sei auch vertraglich so vereinbart und werde wohl auch eingehalten. Insgesamt wusste Nickel, dass der gesamte Abschnitt von Biebelried aus bis zum Autobahnkreuz Fürth-Erlangen bis Herbst 2024 mit dann sechs Spuren fertig gestellt sein soll. Das hatten die Zuständigen der Autobahndirektion erst kürzlich beim Treffen zur Geiselwinder Kirchweih gesagt.

Momentan werden Restarbeiten an der neuen Fahrbahn in Richtung Würzburg erledigt, der Lärmmindernde, zwei Zentimeter starke Belag, sei von der Brücke bei Hohnsberg bis nach Gräfenneuses aufgebracht. Als nächstes würden die Betonwände als Fahrbahntrennung aufgestellt, was bis Ende November abgeschlossen sein soll. Den Winter über soll an den beiden Auffangbecken im Bereich der Auffahrt gearbeitet werden.