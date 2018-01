Groß-Bauprojekt vergeben

Ein seit längerer Zeit diskutiertes und dringend notwendiges Bauprojekt wurde am Montagabend in der Ratssitzung in Nordheim vergeben.

Es ging es um den Ortsstraßenausbau im Zuge der Dorferneuerung (ELER-Programm). Der schlechte Zustand in verschiedenen Straßenbereichen (betroffen sind die Langgasse sowie die Schul-, Pfarr-, Kindergarten- und Kreuzbergstraße) duldet keinen Aufschub mehr. Die gelockerten Pflastersteine stellen laut Bürgermeister Guido Braun eine Gefahr für Bürger und Gäste dar.

Nach den Ausführungen von Braun schrieb das Würzburger Ingenieurbüro Röschert die Bauarbeiten für den Ortsstraßenausbau sowie einschließlich der erforderlichen Kanalarbeiten öffentlich aus. Zum Submissionstermin am 16. Januar hatten zwei Firmen ein Angebot unterbreitet. Am kostengünstigsten lag das Gerolzhöfer Unternehmen Tiefbau Müller GmbH. Diese Firma ist in Nordheim bekannt und hat laut Gemeindechef beim Ausbau der Hauptstraße saubere Arbeit geleistet.

Mit 9:1 Stimmen (Gegenstimme Bernd Sauer) sprachen sich die Gemeindevertreter für eine Auftragsvergabe an das Gerolzhöfer Unternehmen zum Angebotspreis von 1 531 488 Euro aus. Nach kurzer Diskussion über die Aussetzung der Erhebung der Straßenausbaubeiträge (die CSU-Fraktion im Landtag will bekanntlich bei den Straßenausbaubeiträgen eine Neuregelung, wonach die Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden sollen) wurde seitens des Ingenieur Büros Röschert, vertreten durch Ratsmitglied Dietmar Rohmfeld, die Baumaßnahme erläutert. Hierbei wurde herausgestellt, dass seitens der Gemeinde Nordheim bis zur endgültigen Klärung keine Beitragsbescheide erlassen werden.

Der Bauzeitenplan sieht laut Rohmfeld vor, dass Ende Februar oder Anfang März mit dem Bauprojekt begonnen wird. Bis voraussichtlich Ende September 2019 soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein.

Bürgermeister Braun wies abschließend noch auf die nächste Jubiläumsveranstaltung im Zuge der 1100-Jahr-Feierlichkeiten hin. So öffnen am 3. Februar die Nordheimer Edelobst-Brennereien ihre Tore und laden zu einem Besuch ein.