KITZINGEN vor 1 Stunde

Greening 2017: Bauern ziehen Bilanz

Für über 80 Prozent der Ackerflächen in Bayern gilt seit Anfang 2015 das Greening im Rahmen der europäischen Agrarpolitik. Auf diesem Wege ist auch im dritten „Greening-Jahr“ viel zusätzlicher Lebensraum für Wildtiere, Bienen, Insekten und Wildpflanzen entstanden, heißt es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Bauernverbandes für den Landkreis Kitzingen. Bauern haben in Bayern auf einer Fläche von mehr als 228 000 Hektar „ökologische Vorrangflächen“ (ÖVF) geschaffen.