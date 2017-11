Graffiti an Schulgebäude gesprüht

(-tl) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden an der Grundschule in Geiselwind zwei Außenfassaden sowie das Buswartehäuschen mit Graffiti besprüht.

Der oder die Schmutzfinken haben laut Polizeibericht die Worte „DARK GRAFITTY“ und „SPRAYN X WOLFF“ mit blauer und schwarzer Farbe an die Wände geschmiert. Zudem wurde in roter Farbe eine Hand mit ausgestrecktem Finger an die Fassade gesprüht. Durch die Schmierereien ist ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden.