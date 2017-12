Grablaterne gestohlen

Von einem Grab am Neuen Friedhof in der Buchbrunner Straße in Kitzingen entwendete im Laufe dieser Woche ein unbekannter Täter eine Grablaterne aus Edelstahl samt dem dazugehörigen Steinsockel in Herzform. Die Geschädigte beziffert den Schaden laut Polizeibericht auf 750 Euro. Hinweise erbittet die Polizei: Tel. (0 93 21) 14 10.