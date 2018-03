Golfball-Gesichter gegen Krebs

David Schneeberger redet nicht lange herum. Er macht. In den vergangenen Wochen hat er in seiner Werkstatt am Kitzinger Winterleitenweg Dutzende ganz unterschiedliche Nikolaus-Gesichter geschnitzt – allesamt aus Golfbällen, die er am Wegesrand gefunden hat. Der Erlös der Unikate kommt Krebspatienten zugute.

Vor einigen Jahren hat das ungewöhnliche Hobby begonnen. Der zweifache Familienvater, der in der Nähe des Golfplatzes wohnt, ist beim Spaziergang über ein paar Golfbälle gestolpert, die wohl jemand kräftig verschlagen hatte. Der leidenschaftliche Tüftler nahm sie mit nach Hause, knackte mit einer Zange die zuvor angesägte, harte Kunststoffschale - und war erstaunt, welch unterschiedliches Innenleben zum Vorschein kam: Hartgummi oder mehrere Schichten aus Kunstharz oder auch Kunststoffgeflecht. Mit feinem Werkzeug näherte Schneeberger sich den verschiedenen Füllungen – und schnitzte seine ersten Golfball-Gesichter.

Putzig, witzig, lieb oder skurril

Mittlerweile ist er in der Region schon recht bekannt für seine einzigartigen Kunstwerke. Könige, Star-Wars-Figuren, King-Kong, Politiker, Totenköpfe, Osterhasen... – der 39-Jährige hat schon ganz unterschiedliche Figuren angefertigt, auf besonderen Wunsch sogar Porträts von Freunden. „Ich mag das, wenn aus scheinbarem Abfall etwas Wertvolles entsteht.“ Dass man da auch eine gewisse Sozialkritik herauslesen kann, ist ganz in seinem Sinn. „Unsere Freizeit- und Wegwerfgesellschaft darf man ruhig mal hinterfragen...“

Gerade an Weihnachten. Billiger Christbaumschmuck aus China? Vielleicht darf es stattdessen mal Wertarbeit aus Kitzingen sein? Zugunsten des gemeinnützigen Vereins „Kampf gegen Krebs e.V.“ hat Schneeberger in sorgfältiger Handarbeit zahlreiche „Santa Claus“-Figuren geschnitzt und bemalt. Verschiedene Geschäfte bieten sie derzeit zum Kauf an – ohne selbst Profit daraus zu ziehen. In Kitzingen gibt es die putzigen Nikoläuse bei „Frankonia – hören – sehen“ – und zwar mit und ohne Brillen. „David Schneeberger ist ein Kunde von uns. Als er von seiner Aktion für die Krebshilfe erzählt hat, fanden wir das super und leisten gern unseren Beitrag für die gute Sache“, sagt Frankonia-Geschäftsführer Gerald Zörner.

Auch der Kitzinger Golfklub hat mehrere Exemplare vorrätig – die Sportler, aus deren vermeintlichem Abfall die Kunstwerke entstanden sind, sammeln mit dem Verkauf der Golfball-Gesichter Geld für ein Projekt zur Unterstützung der Jugendarbeit in Kitzingen.

Schneeberger, der in der Vergangenheit die Flüchtlingsarbeit in Kitzingen unterstützt hat, spendet den Erlös aus dem Verkauf seiner „Santas“ heuer für eine Aktion, die auch das Würzburger Uni-Klinikum fördert. „Hilfe im Kampf gegen Krebs e.V.“ realisiert und finanziert verschiedene Projekte an der Uni-Klinik. Ziel ist es, betroffenen Menschen den Kampf gegen die Krankheit Krebs zu erleichtern und im besten Falle zu gewinnen.

Wer einen handgeschnitzten „Santa Claus“ erwerben möchte – David Schneeberger hat als Mindestverkaufspreis 35 Euro für jedes Kunstwerk angesetzt –, der hat übrigens die Qual der Wahl. Ganz unterschiedlich sehen die Nikoläuse aus, manche lächeln väterlich freundlich, andere zwinkern frech mit den Augen und wieder andere blicken richtig skurril, ja betrunken, in die Weltgeschichte. Mit Letzteren will David Schneebergers auch mal kritische Gedanken auf Weihnachten erlauben, „auf unsere Weihnachtsbräuche und unser eigenes Verhalten im Bezug auf das wichtigste Familienfest im Jahr“. Bewusst einfältig und alkoholgeschwängert dreinblickend, sollen die „Drunken Santas“ daran erinnern: „Konsumorientierter Kitsch ist keinesfalls erstrebenswerter, nur weil er im gefälligen Kostüm daherkommt.“

Wer es weniger sozialkritisch mag, der wählt einfach einen freundlichen oder lustigen Nikolaus aus. Gutes tut man mit dem Kauf eines Golfball-Gesichtes in jedem Fall, egal, für welche Mimik man sich entscheidet.

Infos/ Kontakt: Zu haben sind die Golfball-Nikoläuse aktuell bei Frankonia-hören-sehen in der Kaiserstraße 21 in Kitzingen und in den Würzburger Bekleidungsgeschäften Quartier 97 (Eichhornstraße 4) sowie Suicide Glam (Dominikanergasse 8). Weitere Infos unter: www.facebook.com/DocMcDuff, post@golfball-faces.com (David Schneeberger) oder www.kampfgegenkrebs.de. Schneeberger freut sich auch über weitere Geschäfte, die seine Santas für den guten Zweck verkaufen möchten.