Goldene Hochzeit Wamsler

Sieglinde und Peter Wamsler aus Obernbreit feierten am Freitag ihre Goldene Hochzeit. Kennen gelernt hat sich das sei 50 Jahren verheiratete Paar 1967 durch einen Freund und eine Freundin in Bad Kissingen.

Der 1941 in Schwäbisch Gmünd geborene Berufssoldat Peter Wamsler war damals in Hammelburg stationiert. Sieglinde, damals noch Schmitt, 1946 geboren, arbeitete als Arzthelferin in Bad Kissingen. Nach kurzer Verlobungszeit stand am 26. Januar 1968 die standesamtliche Trauung an, kirchlich geheiratet wurde einige Tage später. Erst nach einiger Zeit konnte die beiden eine eigene Wohnung mieten und zusammen ziehen. Sie bekamen zwei Söhne.

Nach einigen Stationen in nordbayerischen und südhessischen Raum zog das Ehepaar Wamsler 2002 nach Obernbreit. „Das war für unsere Gemeinde ein Riesen-Glücksfall“, sagte Obernbreits Bürgermeister Bernhard Brückner. Denn Peter Wamsler war insgesamt 20 Jahre lang Kreisarchivar im Landkreis Würzburg gewesen.

2010 widmete sich das Ehepaar dann dem Obernbreiter Archiv und ordnet, digitalisiert und erforscht seitdem im Dachgeschoss des alten Schulhauses ihres neuen Heimatortes.

Darüber hinaus sind die Wamslers unter anderem auch im ökumenischen Seniorenkreis, im Frankenbund oder als „Übersetzer“ des Sütterlin ebenso aktiv, wie in Haus und Garten. Bürgermeister und Presse wurden am Freitag bereits auf gepackten Koffer empfangen, denn anschließend ging es auf eine „kleine Verwöhnkur“. ro