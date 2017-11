GoKarts gestohlen

Am Sonntagmorgen entdeckte eine Spaziergängerin im Bereich des Fußweges am Rödelbach an der unteren Ausfahrt der Geflügelzucht in Kitzingen ein GoKart. Die Anwohnerin meldete ihren Fund bei der Polizei.

Ermittlungen führten schließlich zum Besitzer des Fahrzeuges. Es stellte sich heraus, dass noch ein weiteres GoKart aus einer Garage des AMC Kitzingen gestohlen wurde. Beide waren auf einem doppelstöckigen Gestell geladen, das hinter der Sickerhalle im Gebüsch gefunden wurde, so die Polizei. Vom zweiten Kart fehlt bislang jede Spur.

Der Wert des Fahrzeugs beträgt etwa 2000 Euro. Offensichtlich steht der Diebstahl im Einklang mit dem Einbruch in die Sickerhalle. Vermutlich gelangten die Einbrecher mit einem zuvor gestohlenen Schlüssel in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Sporthalle. Dort wurde die Tür zum Hausmeisterbüro eingetreten und sämtliche Schränke durchwühlt. Die Täter gelangten dabei an einen weiteren Schlüssel, welcher ihnen den Zugang zu einer Garage im Bereich der Sickerhalle ermöglichte. Daraus konnten die Täter schließlich die zwei GoKarts entwenden. Hinweise an Tel. (093 21) 1410.