Glückwunsch!

Hildegard Hartlaub aus Volkach feierte 85. Geburtstag. Es gratulierten die Kinder Sigrid Behnke und Winfried Hartlaub mit Familien, vier Enkel und vier Urenkel. Bürgermeister Peter Kornell überreichte der Jubilarin einen Blumenstrauß. Die Ur-Volkacherin lebt seit drei Wochen im Caritas-Altenzentrum Bürgerspital. Sie kam am 20. März 1933 in Volkach zur Welt. Nach der Volksschule arbeitete sie in der Glaswaren-Fabrik Oson. 1953 heiratete sie den Kraftfahrzeugmechaniker Erwin Hartlaub. Nach der Hochzeit kümmerte sie sich vor allem um Haushalt und Familie. Einige Jahre war sie im Hotel Vier Jahreszeiten in Volkach beschäftigt. 2012 verstarb der Ehemann. Die Jubilarin ist langjähriges treues Mitglied beim VdK und bei der Reha-Sportgruppe Volkach-Kolitzheim. Ihre Lieblingsbeschäftigung war das Stricken von Pullovern und Socken vor allem für die Enkel. Gerne nimmt sie die vielfältigen Betreuungsangebote im Seniorenheim wahr. fp