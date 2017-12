MARKTBREIT vor 1 Stunde

Glückwunsch!

Wenzel Chodera feierte am vergangenen Mittwoch in Marktbreit seinen 80. Geburtstag. Geboren wurde der Jubilar am 13. Dezember 1937 in Brück im Sudetenland, teilt die Stadt Marktbreit mit. Seine Mutter wurde 1946 vertrieben und so kam er mit seinen Geschwistern nach Martinsheim. Durch die Freundin seiner Schwester lernte er später seine Frau Elfriede (geb. Hofmann) in Marktbreit kennen. Am 30. April 1960 wurde geheiratet. Das Paar hat vier Kinder. Herzlich gratulieren dem Opa fünf Enkel und drei Urenkel. Nach dem Besuch der Volk- und Oberrealschule absolvierte er eine Lehre als Schlosser. Danach schloss sich eine Lehre als Elektriker bei der Deutschen Bahn in Würzburg an. Als Werkführer begann er seine Beamtenlaufbahn im Mittleren Dienst und schloss diese als Betriebsinspektor ab. In den Ruhestand trat er 1977.