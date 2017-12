Glückwunsch!

MARKTBREIT vor 1 Stunde

Margret Thalmann feierte am vergangenen Dienstag ihren 80. Geburtstag in Marktbreit. Thalmann, die eine Tochter und drei Söhne hat, wurde in Wittlage, Landkreis Osnabrück in Niedersachsen geboren. Die damalige Marktbreiter Firma Glücksklee Milchgesellschaft, führte ihren Lebensweg mit ihrer Familie nach Marktbreit. Frau Thalmann war dann 28 Jahre in der Verwaltung der Zuckerfabrik in Ochsenfurt beschäftigt. Nach ihrem Eintritt in den Ruhestand arbeite sie weitere drei Jahre bei dem Bestattungsinstitut Walther in Obernbreit. Durch ihre verständnisvolle und hilfsbereite Art hat sie in dieser Zeit vielen Trauernden Trost und Mut zugesprochen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Thalmann, die sich guter Gesundheit erfreut, ist weiterhin sehr aktiv. Unter anderem ist sie seit 22 Jahren Mitglied im Gesangverein Eintracht-Frischauf und dort auch als Schriftführerin tätig. Sie gründete vor über 25 Jahren die Tanzgruppe Pottpuri. Außerdem erteilt sie Nachhilfeunterricht in Mathematik. Auch ihre Hobbys, das Radfahren und ihr dichterisches Talent, führt sie mit Leidenschaft aus. Bemerkenswert ist vor allem ihr selbstloser Einsatz für die notleidenden Menschen und Kinder in Nepal, denn seit über 14 Jahren engagiert sich Frau Thalmann für die Nepal-Hilfe. Bürgermeister Erich Hegwein übermittelt die besten Glückwünsche der Stadt Marktbreit. Text/Foto: Stadt Marktbreit