RICHARD DORNBERGER vor 51 Minuten

Glückwunsch!

feierte im Kreise seiner Familie in Bimbach seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar (rechts) war Zeit seines Lebens ehrenamtlich über viele Jahrzehnte aktiv und ist im Ort sehr angesehen. Am 30. November 1937 in Bimbach geboren, besuchte er dort die Schule, anschließend von 1954 und 1955 die landwirtschaftliche Berufsschule in Gerolzhofen. Richard Dornberger war der älteste von vier Brüdern und einer Schwester. Da sein Vater 1945 in Kriegsgefangenschaft in Lettland starb, musste er schon zeitig im elterlichen Betrieb hart arbeiten. Vor allem mit den eigenen Pferden hatte der anfangs schmächtige Junge seine liebe Mühe. Von 1952 bis 1992 führte er seinen landwirtschaftlichen Betrieb, nach der Hochzeit mit seiner Frau Betty im Jahr 1961 gemeinsam. Viele Jahre begleitete Richard Dornberger mehrere Ämter gleichzeitig über einen langen Zeitraum. Von 1965 an war er 30 Jahre lang Ortsobmann des Bauernverbandes und ab 1966 ebenfalls 30 Jahre Jagdvorstand. Ab dem Jahr 1970 bis 1995 war er örtlich Beauftragter der Flurbereinigung und Dorferneuerung. Als Feldgeschworener setzte er sich 50 Jahre für die Einhaltung der Grenzen ein, darunter 18 Jahre als Obmann. Ab dem Jahr 1985 begleitete er 35 Jahre das Amt des Kirchenvorstehers, 25 Jahre davon als Vertrauensmann. Dazu ist der Jubilar über 50 Jahre jeweils Mitglied im Schützenverein und bei der Feuerwehr. Über 31 Jahre war er als Naturschutzbeauftragter im Landkreis Kitzingen tätig.