Glückwunsch!

aus Albertshofen feierte seinen 90. Geburtstag im Kreis seiner Familie. Bürgermeister Horst Reuther (rechts) gratulierte mit einem Geschenkkorb von der Gemeinde und Pfarrer Otto Gölkel überbrachte die Glückwünsche der evangelischen Kirchengemeinde. Der Jubilar wurde am 24. November 1927 geboren. Schon mit 17 Jahren wurde er zum Krieg eingezogen. Als dieser zu Ende war, lief Fritz Hopfengart in einer Nacht auf der B 8 von Nürnberg nach Kitzingen heim. Er arbeitete im elterlichen Betrieb mit Landwirtschaft und Weinbau in Buchbrunn mit, bis er seine Frau Karola, geborene Weigand, aus Albertshofen kennenlernte. Die Beiden heirateten 1948 in der St. Nikolauskirche. Sie führten die Gärtnerei im Elternhaus der Braut bis zum Rentenalter fort, die Kinder Hilmar und Beate kamen zur Welt. Mit ihren Familien gratulierten sie nun zum Jubeltag. Sichtlich freut sich Fritz Hopfengart über seine vier Enkel und (noch) sieben Urenkel. Für Fritz Hopfengart ist die große Familie sein Ein und Alles. Er spielt mit seinen Enkeln, pflegt den Hausgarten, fährt Fahrrad und geht sonntags zum Stammtisch. „Da wird viel gelacht und man erfährt die neuesten Nachrichten aus Albertshofen und der Umgebung“, erzählt der Jubilar. Mit großer Freude nahm er an vielen Volkswandertagen teil. Fritz Hopfengart ist Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr und des Sängervereins Albertshofen, ebenso Mitglied des Weinbauvereins und der Soldaten-Reservisten-Bürgerkameradschaft. Mit Liedern gratulierten die Sänger dem Jubilar. Das schönste Geschenk: Urenkel Nummer acht kommt in zwei Wochen zur Welt. TEXT/Foto: ELLI STÜHLER