Glückwunsch zum 80. nach Gnötzheim!

Gerhard Weigelt aus Gnötzheim feierte seinen 80. Geburtstag. Geboren ist er am 10. Dezember 1937 in Freiberg in Sachsen und aufgewachsen im etwa zehn Kilometer entfernten Dittmannsdorf. Im Alter von 17 Jahren wollte er weg aus der DDR. Es gelang ihm, was damals möglich war, einen Urlaubsschein zu bekommen. Zusammen mit einem Freund ging es nach Kareth bei Regensburg. Dort erfüllte er sich nach einem Jahr den Wunsch nach einem Motorrad, was ihm in der DDR nicht möglich gewesen wäre. In Kareth blieb er vier Jahre, bevor er, nach einem kürzeren Aufenthalt in Gaubüttelbrunn, im November 1959 nach Gnötzheim kam und dort auf dem Gutshof Gräf in der Landwirtschaft arbeitete. Kurze Zeit später lernte er Martha Essel kennen und im Juni 1963 wurde geheiratet. Sie haben einen Sohn und mittlerweile drei Enkel. Der Vater seiner Frau hatte einst einen Fendt Dieselroß Baujahr 1954 gekauft. Den Oldtimer hegt er noch immer. Ein- oder zweimal im Jahr geht es zu Schleppertreffen nach Dornheim oder Gnodstadt. Von seiner Frau gab es deshalb auch etwas besonderes zum Geburtstag: Eine Wanduhr mit Schleppermotiv. Und zur vollen Stunde kommt ober aus dem Türchen ein kleiner Traktor heraus. Zum Geburtstag gratulierte auch Martinsheims Bürgermeister Rainer Ott (links). Text und Foto: Gerhard Krämer