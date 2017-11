Glückwunsch zum 80. Leonhard Zink

Leonhard Zink eierte am Montag 80. Geburtstag zu Hause in der Frankenstraße in Kleinlangheim. Aufgewachsen in Langenberg, begann er 1954 nach der Schulzeit eine Lehre bei der Kitzinger Firma Huppmann und hielt der Firma 46 Jahre bis zur Rente die Treue. Als Monteur kam er bei der Einrichtung von Brauereien und speziell der Sudhäuser weit in der Welt herum. Neben den Einsätzen in verschiedenen europäischen Ländern war er auch in Süd- und Mittelamerika auf Montage, wo auch mal die Gelegenheit bestand, ein paar Tage Urlaub zu machen, wie zum Beispiel am Strand von Barbados. Durch die Arbeit für ein Sudhaus in Würgau (bei Bamberg) lernte er seine Frau Erika (geb. Atzenhofer) kennen, die gegenüber der Baustelle wohnte. Geheiratet wurde 1963 und das junge Paar wohnte zunächst in Langenberg, bis dann 1968 das Haus in der Kleinlangheimer Frankenstraße gebaut wurde. Der Ehe entstammen drei Kinder und am Jubeltag gratulierten auch sechs Enkelkinder. Neben Familie und Verwandten auch viele Freunde, Nachbarn und Bekannte, das Telefon stand kaum still. In Kleinlangheim hat sich der Jubilar besonders durch seinen großen Einsatz beim Obst- und Gartenbauverein einen Namen gemacht. Als noch beim Gasthaus Zum Bären gekeltert wurde, war er schon für die Metallarbeiten zuständig und als Spezialist für Edelstahlarbeiten war er maßgeblich bei der Einrichtung der Kelterstation beteiligt.

„In dieser Sparte war er viele Jahre die gute Seele des Vereins“, lobte 2. Bürgermeister Dieter Zeller diesen langjährigen Einsatz. Jetzt lässt es der Jubilar etwas ruhiger angehen. Arbeiten im Garten und die Zucht von Kaninchen und Stockenten stehen ebenso auf dem Programm wie auch mal ein Urlaub mit der Ehefrau in Österreich oder im bayrischen Wald. Text/Foto: Winfried Worschech