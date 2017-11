Glückwunsch zum 80. Johann Michel

aus Rüdenhausen feierte am Sonntag (26. November) seinen 80. Geburtstag. Es gratulierten ihm seine drei Töchter mit Familien und seine Ehefrau Maria. Der in Mittelsteinach gebürtige Jubilar absolvierte seine landwirtschaftliche Ausbildung neben der Fachschule auf mehrere unterfränkischen Höfen unter anderem auch in Dänemark. Nach seiner Meisterprüfung verwaltete er zwölf Jahre den Marienhof bei Prosselsheim bis er im Jahre 1980 als Verwalter die Landwirtschaft des Fürsten zu Castell-Rüdenhausen übernahm. Später kam zu der 150 Hektar großen Meierei noch die Landwirtschaft des Fürsten zu Castell-Castell dazu, so dass insgesamt 400 Hektar zu bewirtschaften waren.

Nach seinem Ruhestand betreute er Wohnungen und Häuser des Fürsten Castell-Rüdenhausen als Hausverwalter. Nebenher setzte er seinen tatkräftigen Einsatz im Ort und um Haus und Garten ein. Neben seinem Beruf war er 18 Jahre als Gemeinderat tätig und hatte 20 Jahre den Vorsitz des Heimatvereins inne. In diesen Funktionen war Michel stets im Einsatz. Die Verschönerung seines Heimatorts lag und liegt ihm immer noch besonders am Herzen. 20 Jahre leitete er die Vertreterversammlung der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, war 24 Jahr Mitglied des Landwirtschaftlichen Meisterprüfungs-Ausschusses in Unterfranken.

Dafür wurde ihm 1981 die Bayerische Staatsmedaille verliehen. Für seine verschiedenen Tätigkeiten in Rüdenhausen wurde ihm die goldene Bürgermedaille verliehen. Trotz gesundheitlicher Einschränkungen lässt er sich nicht unterkriegen und steht jedem Bürger mit Rat und Tat zur Seite. Text/Foto: Karl Castell–Rüdenhausen