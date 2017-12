Glückwunsch, Ute von der Stein!

aus Rimbach feierte ihren 60. Geburtstag. Es gratulierten Ehemann Rainer und Tochter Nina sowie zahlreiche Verwandte. Volkachs zweite Bürgermeisterin Gerlinde Martin (rechts) überreichte der Ortssprecherin einen Strauß Blumen. Seit 2014 vertritt Ute von der Stein die Interessen der Rimbacher im Stadtrat.

Die Jubilarin ist am 28. Dezember 1957 in Aachen geboren und verbrachte ihre Kindheit in Stolberg im Rheinland. 1975 absolvierte sie das Fachabitur in Aachen. 1982 schloss sie ihr Studium im Bauingenieurwesen erfolgreich ab. 1985 kam Tochter Nina zur Welt. 1997 verkaufte sie das elterliche Anwesen in Stolberg und zog nach Volkach. Zwei Jahre später erwarb Familie von der Stein ein Wohnhaus im Birkenweg in Rimbach, in dem sie heute noch leben. Ihr beruflicher Werdegang reichte von der Gründung eines Dachdeckerbetriebs 1986 und mehrerer Unternehmen für Umwelttechnik in Neu-Isenburg und Kürnach bis zu ihren heutigen Betrieben A&K UmweltConsult GmbH und A&K GeoConsult GmbH mit Sitz in Rimbach. Auf die Frage nach ihrem Hobby antwortet sie : „Meine Lieblingsbeschäftigung ist meine Arbeit.“ Daneben bleibt aber trotzdem ab und zu Zeit zum Motorbootfahren mit dem Ehemann auf dem Main. Text/Foto: Peter Pfannes