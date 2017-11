Glückwunsch, Theodor Wild!

Theodor Wild aus Volkach feierte am Sonntag, 5. November, seinen 80. Geburtstag. Es gratulierten Ehefrau Hedwig sowie die Töchter Yvonne und Barbara samt ihren Familien, darunter vier Enkel.

Der Jubilar kam am 5. November 1937 in Berlin-Charlottenburg zur Welt. Seine schulische Ausbildung begann er in einer Privatschule in Berlin. 1952 trat er der Kongregation der Missionare von Mariannhill (Nördlingen) bei. Von 1952 bis 1955 studierte er an den Vormittagen, nachmittags absolvierte er eine handwerkliche Ausbildung zum Schlosser und Schuhmacher. Nach der Reifeprüfung am Würzburger Mozartgymnasium studierte er an der Uni Würzburg Theologie und Betriebswirtschaft.

Am 25. August 1962 heiratete er Hedwig Weierich aus Homburg. In Würzburg fanden sie eine kleine Wohnung. Theodor Wild war in den Folgejahren in mehreren Würzburger Großbetrieben beschäftigt. Während seiner Berufszeit engagierte er sich ehrenamtlich, beispielsweise bei Amnesty International oder als Elternbeirat.

1988 zog Familie Wild an die Mainschleife nach Volkach. Dort eröffnete der Jubilar die erste Volkacher Galerie für Malerei und Bildhauerei, war als freier Journalist tätig und begann mit der Schriftstellerei. Seit 1958 ist er Mitglied in der CSU, seit 2001 Ordensritter der Nova Militia Iesu Christi (Mainz). Das Reisen war schon immer seine Leidenschaft. Seit seiner Schulzeit hat er 70 Länder bereist und lernte viele berühmten Persönlichkeiten, darunter die Päpste Pius XII und Johannes Paul II kennen. Wild war maßgeblich am Wiederaufbau der Lourdes-Kapelle in Escherndorf beteiligt. Text/Foto: Peter Pfannes