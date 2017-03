Glückwunsch, Pater Fehn!

Pater Wolfram Fehn von der Benediktiner-Abtei Münsterschwarzach feiert an diesem Dienstag seinen 85. Geburtstag.

Reinhold Fehn, wie er mit seinem Taufnamen heißt, wurde am 7. März 1932 in Aschaffenburg geboren. In Würzburg legte er sein Abitur ab und entschloss sich, am 8. September 1951, also vor über 65 Jahren, in das Kloster Münsterschwarzach einzutreten. Hier erhielt den Ordensnamen Wolfram. Die zeitliche Profess war 1952 und durch die ewige Profess im Jahr 1955 schloss er sich für immer der Abtei an.

Neuer Lebensabschnitt in Tansania

Von 1952 bis 1954 studierte er Philosophie, später Theologie. 1957 wurde er durch den Missionsbischof Aurelian Bilgeri in der Abteikirche Münsterschwarzach zum Priester geweiht. 1960 begann für Pater Wolfram ein neuer Lebensabschnitt. Er wurde als Missionar in das Abteigebiet Ndanda in Tansania gesandt. Dort war er sieben Jahre lang auf einer der größten Missionsstationen tätig. Er war „Buschpfarrer“ in einer Pfarrei mit 50 Kilometer Durchmesser. In dieser Zeit baute er sieben massive Kirchen in den Außenstationen.

Missionarischer Eifer auch in Unterfranken

Er hatte außerdem die seelsorgerliche Betreuung des Krankenhauses und war für eine Mittelschule und fünf Volksschulen verantwortlich. Aus gesundheitlichen Gründen musste er die lieb gewordene Tätigkeit zu seinem großen Bedauern in Afrika beenden und kehrte in sein Heimatkloster Münsterschwarzach zurück.

Wenn schon nicht Missionar in Afrika, dann wenigstens Seelsorger in Unterfranken. 1971 wurde Pater Wolfram als Pfarrer von Stadtschwarzach, Schwarzenau und Reupelsdorf mit Filialen berufen. In der Pfarrstelle, die schließlich zu drei ehemaligen Pfarreien mit acht Kirchen anwuchs, versuchte er mit missionarischen Eifer weiter zu arbeiten. Er förderte die bestehenden Einrichtungen, vor allem die Kolpingsfamilie und bemühte sich zusammen mit dem Kaplan Pater Aurelian Weiß, die Jugendarbeit voranzutreiben. Sehr am Herzen lagen ihm die alten und kranken Menschen, mit deren Betreuung bald ein Besuchskreis entstand.

Altenseelsorger und Seniorentreff

Er regte einen regelmäßigen Seniorentreff an. Mitte der 80er Jahren wurde er Altenseelsorger Dekanates Kitzingen. Nach 28-jähriger Tätigkeit in der Pfarrei übernahm Pater Wolfram im Kloster neue Aufgaben: Als Altenseelsorger für seine Mitbrüder und auch weiterhin Altenseelsorger des Dekanates Kitzingen. Diese Aufgaben hat er bis vor einigen Jahren ausgeübt.

Im Kloster war Pater Wolfram weiterhin aktiv, unter anderem hielt er Vorträge, Exerzitien oder Gottesdienste zu Jubiläen und Hochzeiten. Wie „jung“ er noch ist und wie viel Elan Pater Wolfram noch hat, zeigte sich 2013. Im Alter von 81 Jahren wurde er Seelsorger für die Schwesterngemeinschaft von St. Ludwig bei Wipfeld. Text/Foto: Manuel Witt