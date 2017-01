Glückwunsch, Martha Nüßlein!

Martha Nüßlein, geborene Schiffer, aus Sommerach feierte am Dienstag, 10. Januar, ihren 80. Geburtstag.



Unter den vielen Gratulanten befanden sich die Kinder Ursula, Arno, Andreas, Stephan, Ruth und Angelika, deren Ehepartner sowie 15 Enkel. Im Namen der Gemeinde gratulierte Bürgermeister Elmar Henke (Foto).



Geboren wurde die Jubilarin in Würzburg, wo sie als fünftes von sechs Kindern des Bäcker- und Konditorei-Ehepaares Emil und Eugenie Schiffer das Licht der Welt erblickte. Ihre Kindheit war durch den Zweiten Weltkrieg geprägt, insbesondere von der Bombardierung auf Würzburg im März 1945 und der damit verbundenen, kompletten Zerstörung des Elternhauses.



Martha Nüßlein entkam mit 150 Schutzsuchenden dem Bombeninferno und wurde schließlich in einer amerikanischen Familie aufgenommen. Unter ärmsten Bedingungen, so die 80-Jährige, erfolgte 1948 schließlich der Wiederaufbau des elterlichen Bäckereiunternehmens. In diesem absolvierte sie eine Lehre, die sie als Prüfungsbeste sowie als Kammer- und Landessiegerin abschloss.



Auf dem Mozartfest in Würzburg lernte sie 1955 ihren späteren Mann Hans Nüßlein kennen. Vier Jahre später heiratete sie den in Sommerach beheimateten Arzt. Über 30 Jahre lang stand sie ihm in der Praxis auch bei Nacht-, Not- und Sonntagsdiensten hilfreich zur Seite.

Damals, so erinnert sich die Jubilarin, war ein Arzt 24 Stunden und sieben Tage für seine Patienten im Einsatz. 1990 starb ihr Mann im Alter von 60 Jahren. Sohn Andreas führt die Praxis bis zum heutigen Tag weiter.

Martha Nüßlein engagierte sich unter anderem als Vorsitzende des Kindergarten- und Elternbeirates an der Grundschule in Sommerach. Aktiv war die Jubilarin auch im Pfarrgemeinderat.



Als Autorin arbeitete sie nicht nur für die Stadt Würzburg, sondern auch für die Pfarreien Gemeinschaft „Maininsel.“ Mit großer Sorgfalt und aus Dankbarkeit pflegt sie die Heilige-Familie Kapelle in Sommerach.



Über all den ehrenamtlichen Tätigkeiten steht bei Martha Nüßlein die Fürsorge um ihre Familie. Aufgrund ihrer positiven Lebenseinstellung ist der Jubilarin das Wort Langeweile fremd. Vor allem der Besuch der Kinder und Enkel lassen bei der vitalen 80-Jährigen keine Langeweile aufkommen.