Glückwunsch! Heinz Braun

aus Fahr feierte seinen 75. Geburtstag. Es gratulierten Ehefrau Isolde, die Kinder Birgit, Gaby, Thomas und Tamara mit ihren Familien, darunter neun Enkel und Urenkel Alexander. Die Glückwünsche der Stadt Volkach überbrachte am Mittwoch zweite Bürgermeisterin Gerlinde Martin (Foto). Heinz Braun wurde am 23. Dezember 1942 in Berlin geboren. 1947 kam er nach Nordheim zu seinen Pflegeeltern Oskar und Ottilie Braun. Nach dem Abschluss der Volksschule erlernte er den Beruf des Winzers. Schon in jungen Jahren hatte es ihm die Musik besonders angetan. Als Schlagzeuger gründete er im Alter von 17 Jahren die damals bekannte Beatband Blue Diamonds zusammen mit Felix Braun und Roland Karbacher. Über viele Jahre hinweg begeisterten der Drummer und seine Weggefährten ihre Fans mit bekannten Songs von Elvis Presley und handgemachtem Rock?n'Roll. 1964 heiratete er die Winzertochter Isolde Krapf aus Fahr. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Zusammen mit seiner Frau baute er den heimischen Weinbaubetrieb aus, den heute sein Sohn Thomas weiterführt. Bereits 1970 entschloss er sich zur Selbstvermarktung der Rebensäfte. In seiner Freizeit spielte er Fußball und bereiste 30 ferne Länder, in denen Weinbau betrieben wird. Ihre Reisen führten die Brauns unter anderem nach Hawaii, Kalifornien, Argentinien, Neuseeland, Südafrika und zuletzt nach Simbabwe und Namibia. Stolz ist der Jubilar darauf, dass er der erste Sektproduzent und Betreiber eines Trauben-Vollernters in Franken war. Ende der 1980er Jahre erweiterte er den Winzerbetrieb um ein Gästehaus und eine Weinstube. Heinz Braun setzte sich über Jahre als Gemeinderat sowie als Maschinist und Gruppenführer bei der Feuerwehr für das Gemeinwohl ein. Er gründete den örtlichen Weinbauverein mit und ist seit über fünf Jahrzehnten treues Mitglied beim 1. FC Fahr und bei den Floriansjüngern.