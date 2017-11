Glückwunsch, Edith und Günther Eisenhuth!

Edith und Günter Eisenhuth aus Marktsteft feierten am Wochenende ihre goldene Hochzeit im Kreis ihrer Familie und Freunde. Die beiden lernten sich bereits 1959 beim Tanzkurs kennen. Bei Günter war es Liebe auf den ersten Blick. Mit seinem Charme gelang es ihm kurze Zeit später, das Herz von Edith zu erobern. Acht Jahre später, am 4. August 1967, war die standesamtliche Eheschließung, gefolgt von der kirchlichen Trauung einen Tag später, schreibt die Tochter des Jubelpaars Susanne Blemel.



Edith Eisenhuth arbeitete als Lehrerin und Schulleiterin in Marktsteft und ist bis heute im Bayrischen Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV aktiv. Günter Eisenhuth war fast 40 Jahre lang in der Hypo-Bank Kitzingen und Würzburg tätig. Nebenbei engagierte er sich in vielen Ehrenämtern, beispielsweise als Rettungssanitäter und Mitarbeiter beim Roten Kreuz, Stadtrat, CSU-Vorsitzender sowie Vorsitzender des Orts- und Gartenbauvereins. Dafür erhielt er 2014 das Bundesverdienstkreuz. Zum Jubeltag gratulierten die beiden Kinder mit Familie sowie Verwandte, Freunde, Nachbarn und der ansässige Posaunenchor.