Glückwunsch, Christa und Lothar Töpfer!

Christa und Lothar Töpfer aus Albertshofen feierten am Samstag goldene Hochzeit. Neben vielen Freunden und Verwandten gratulierten die Kinder Andrea und Matthias mit ihren Familien und vier Enkeln.

Lothar Töpfer wurde am 15.August 1943 geboren. Er lernte Gärtner und legte bereits mit 24 Jahren seine Meisterprüfung ab. Lothar Töpfer wurde 1987 zum stellvertretenden Obermeister der Gartenbaugruppe Albertshofen gewählt und war von 1994 bis 2012 Obermeister. 1998 beteiligte er sich maßgeblich an der Fusion des Großmarktes Albertshofen mit der Gartenbauzentrale Gundelflingen.

Bürgermeister Horst Reuther dankte dem langjährigen Gemeinderat für 36 Jahre vorbildliches Engagement und gratulierte dem Paar. Für die Freien Wähler lenkte Töpfer die Geschicke Albertshofens mit – von 2008 bis 2014 als dritter Bürgermeister.

Seine Ehefrau Christa Töpfer, geborene Hofmann, geboren am 18. Dezember 1947, half nach der Schule in der elterlichen Gärtnerei und ging mit 17 erstmals mit Lothar Töpfer zum Tanzen auf den Felsenkeller in Hohenfeld. Am 2. Dezember 1967 gaben sie sich in der St. Nikolauskirche in Albertshofen das Ja-Wort. „An unserer Hochzeit war es genauso kalt wie heute und es hat auch geschneit“, erzählt Lothar Töpfer. Ihre Jubel-Hochzeitsreise führt das Paar führte sie auf die Insel Mauritius. Text/Foto: Elli Stühler