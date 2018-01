Glücksmomente für Volkacher Bläserensembles

Herausforderungen mit Glücksmomenten nannte der Präsident des Nordbayerischen Musikbunds (NBMB), Manfred Ländner, den Kammermusikwettbewerb des Nordbayerischen Musikbundes in Bad Königshofen. Wieder in der Spitze dabei: die vier Ensembles der Musikschule Volkacher Mainschleife, die allesamt die Qualifikation zum Landesentscheid schafften, wie mitgeteilt wird.

Der Dank des Präsidenten galt den Musikvereinen, Dirigenten, Eltern und Großeltern, die die Freude an der Musik fördern. Den Nordbayerischen Musikbund nannte er einen jugendlichen Verband, denn von den 45 000 Musikern sind rund 60 Prozent junge Menschen. Glückwünsche von Manfred Ländner gingen an die Preisträger.

Jetzt geht's zum Landesentscheid

Michael Botlik, der Bundesjugendreferent des NBMB erläuterte den Kindern und Jugendlichen, dass es acht Wertungsrichter gab. „Alle haben Eure Leistungen als sehr gut und ausgezeichnet bewertet.“ Alle Teilnehmer mit 92,5 und mehr Punkten haben die begehrte Weiterleitung zum Landesentscheid am 17. März in Aschheim (Landkreis München) in der Tasche und vertreten dort den Nordbayerischen Musikbund.

Hohe Hürden waren beim Verbandsentscheid zu meistern. An die 30 Ensembles hatten sich für den Kammermusikwettbewerb qualifiziert. Mit dabei vier Ensembles der Musikschule Volkacher Mainschleife: das Querflötentrio Regina Pohli, Marie Hofmann und Franziska Sauer; das Holzbläsertrio (Verbandssieger), Nele Hunecke, Sophie Fledering (Oboe) und Maria Dilling (Fagott), ein Blechbläserquartett (Verbandssieger) mit Simon Stawitzki, Jana Brand (Trompete), Kilian Stawitzki und Tobias Höhn (Posaune) und das Blechbläserquintett ebenfalls Verbandssieger mit Simon Stawitzki, Emma Sebald (Trompete), Toni Burger (Waldhorn), Kilian Stawitzki (Posaune) und Julia Voll (Tuba). Alle Ensembles der Volkacher Musikschule wurden zum Landesentscheid weitergeleitet.

Bamberg ganz vorne

Die insgesamt 250 Teilnehmer hatten bereits einen fordernden Weg hinter sich. Für den Verbandsentscheid qualifiziert hatten sie sich durch die jeweiligen Bezirksentscheide im Dezember. Für den Kammermusikwettbewerb in Bad Königshofen studierten sie ein anspruchsvolles Programm ein. Die Stilrichtungen der Vorträge waren unterschiedlich: Von barocker Musik über romantisch-virtuose Werke bis hin zu neuer und experimenteller Musik war alles dabei. Immerhin trafen sich die besten Ensembles des Nordbayerischen Musikbundes in Bad Königshofen. Das Prädikat für die Besten ist der Titel „Verbandssieger“. Notwendig waren dafür in der jeweiligen Altersgruppe und Kategorie mindestens 93 von 100 möglichen Punkten. Damit war die Hürde ziemlich hoch gelegt.

Mit 99 Punkten erreichte das Holzbläserquintett der Kreismusikschule Bamberg, die höchste Wertung, gefolgt von „Petit Quatuor“ von der Musikkapelle Ursensollen mit 98 Punkten und dem Klarinetten-Trio Dietenhofen sowie dem Holzbläser-Trio der Musikschule Volkach mit 96,5 Punkten.