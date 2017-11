Glückliche Gewinner

(hhe) Ein positives Echo zeigte die überregionale Danke-Aktion mit einem Gewinnspiel des Deutschen Handwerks. Auch die Mitgliedsbetriebe der Kitzinger Kreishandwerkerschaft beteiligten sich an der Aktion, mit der die Betriebe den Kunden für ihr Vertrauen und ihren Mitarbeitern für ihr Engagement dankten. Kreishandwerksmeisterin Monika Henneberger (vorne von links) gab die Preisträger bekannt: Ein Fahrrad, den Hauptpreis, erhielt Kathrin Philipp (Mainbernheim); Hotelgutschein für Berlin an Elfriede Kleinhans (Kitzingen); Freikarten für den Dortmunder Signal-Iduna-Park gab es für Hannelore Eger (Kitzingen). Einen Fitness-Tracker durfte Daniela Lauth (Dettelbach) mit nach Hause nehmen. Der kleine Paul Will zog die 30 Gewinner, die Gutscheine von Mitgliedsbetrieben der Bäcker-, Friseure- und Metzger-Innungen bekommen. Es gratulierten (hinten von links) Handwerkskammer-Vizepräsident Michael Bissert, Peter Heppel und Carola Orzychek (beide Signal Iduna), Karl-Heinz Feilen (Mewa) und Sabine Tast (IKK-classic).