„Glubb“ unterstützt die Palliativstation

Eine große Freude bereitete der Junge Franken Glubb Großlangheim der Palliativstation des Juliusspitals in Würzburg. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, übergab der Glubb einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro. Zusammengekommen war der Betrag durch eine Tombola und Trikotversteigerungen bei der letzten Jahreshauptversammlung. Im Bild zu sehen sind Stationsleiterin Regine Raps, Chefarzt Dr. Rainer Schäfer, Mario Schäfer und Brenno Grebner vom Glubb sowie Nils Schäfer.