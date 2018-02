Glatte Fahrbahn falsch eingeschätzt

Am Montagnachmittag ist ein 35-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Audi auf der Panzerstraße in Richtung Siedlung gefahren. An der Einmündung zur Flugplatzstraße wollte er nach rechts abbiegen, kam aber von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Vermutlich hatte der Fahrer die schneebedeckte Fahrbahn falsch eingeschätzt. Schaden laut Polizeibericht: 4000 Euro.