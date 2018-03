Gift und Galle bei den ersten Knöllchen

„Wenn wir uns streng an die Straßenverkehrsordnung halten und gedanklich durch unseren Altort gehen, dann sind nur in beschränktem Umfang rechtlich zulässige Parkplätze möglich“, sagte Sulzfelds Bürgermeister Gerhard Schenkel in der Bürgerversammlung. Einzig in der Maingasse sind ausreichend Parkplätze möglich, in vielen engen Gassen sind die Potenziale aber bei Null. Streng nach der Straßenverkehrsordnung ausgelegt, wären im Altort nur rund 50 Parkplätze machbar.

„Was würden Sie davon halten, wenn wir die Verkehrsüberwacher anweisen, künftig den ruhenden Verkehr genau zu überprüfen?“, fragte Schenkel in die Reihen der Bürger. Statt Antworten gab es erst einmal Rückfragen. Das Ortsoberhaupt schilderte, dass angedacht sei, Bewohner-Parkausweise auszustellen. Das heißt, dass außer den Bewohnern des Altorts keiner mehr dort parken dürfe, aber jeder Bewohner auch nur einen Ausweis für ein Auto erhält.

Altort zumachen

Der Tenor der Wortmeldungen ergab, dass einige Sulzfelder nicht begeistert sind von einer stringenten Parkregelung, andere aber genau das Gegenteil wollen. Markus Bernard meinte: „Dann machen wir unseren Altort mit einer Schranke zu und ich kann dann meinen Handwerksbetrieb zumachen“.

„Die einen meinen, wir müssten die Überwachung verstärken, die anderen sind voll dagegen“, brachte der Bürgermeister die konträren Meinungen der Bürger auf den Punkt. „Wenn wir mehr überwachen lassen, dann werden die Kosten und das Defizit höher“, gab der Bürgermeister zu bedenken. „Dass die Gemeinde dafür Geld ausgibt, ist für mich kein Argument“, erwiderte Claudia Gattenlöhner. Dem hielt Gerhard Schenkel entgegen, dass die Gemeinde über Jahrzehnte hinweg große Summen ausgegeben habe, um an der Mainlände fußläufigen Parkraum zu schaffen für die Bewohner des Altorts, die ihre Autos innerhalb nicht unterbringen. „Es wäre eine sehr mutige Entscheidung des Gemeinderats, die strenge Parkregelung zu beschließen“, meinte Gerhard Schenkel und vermutete schon heute, dass manche Gift und Galle spucken würden, wenn sie die ersten Knöllchen bekämen.

Ein weiteres Thema aus dem Bereich Straßenverkehr war eine diskutierte Fahrbahnquerung am Oberen Maintor über die Staatsstraße 2270 zur Mainlände hin. Vom Staatlichen Bauamt sei der Vorschlag gekommen, zwei Fahrbahnteiler zu errichten, die auch eine Geschwindigkeits-Reduzierung bewirken würden.

Unterschiedliche Ansichten

Der Bürgermeister bekannte, dass im Gemeinderat unterschiedliche Ansichten vorherrschen. Die Gemeinde habe es aus den Reihen der Bürger ins ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) geschrieben bekommen, dass eine solche Querungshilfe dort angelegt werden soll. Mehrere Bürger waren sich sicher, dass nur Strafzettel die erzieherische Wirkung habe, die Raser zur Vernunft zu bringen. Deswegen beantragte ein Bürger, eine dauerhafte Blitzanlage an der Staatsstraße aufzubauen.

Zum Abschluss der Bürgerversammlung nutzte der Bürgermeister die Möglichkeit, den einheimischen Vereinen mit seinen vielen Ehrenamtlichen und dem Team der Kulturwerkstatt Lehrerwohnhaus für ihren Einsatz in der Dorfgemeinschaft zu danken. Gerhard Schenkel würdigte auch die Mitglieder des Gemeinderats, des Bauhofs, der Feuerwehr und der Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen für die gute Zusammenarbeit zum Wohl der Gemeinde.