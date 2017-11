Gibt es noch eine Chance für eine Wiederbelebung?

Ohne eine Verbindung zur Hauptstrecke Würzburg – Nürnberg ab Kitzingen-Etwashausen wollen die Analysten eine Wiederbelebung des Südteils der Steigerwaldbahn-Strecke nicht empfehlen.

Das ist in aller Kürze das Ergebnis einer Studie mit dem Titel „Die Nachfrage nach Personenverkehrsleistungen bei einem Regelbetrieb der Bahnstrecke Schweinfurt – Gerolzhofen – Kitzingen“. Die Potenzialanalyse einer universitären Arbeitsgruppe stand unter der Leitung von Diplom-Geograf Konrad Schliephake, Lehrbeauftragter am Institut für Geografie und Geologie der Universität Würzburg.

In Auftrag gegeben hatte die Studie der Förderverein Steigerwald-Express um den Vorsitzenden Dietmar Parakenings. Schliephakes Arbeitsgruppe ermittelte für die gesamte, rund 49 Kilometer lange Bahnlinie 1229 Reisendenkilometer pro Kilometer Schienenstrecke.

Der Reisendenkilometer ist ein Bewertungsmaßstab, bei dem die Zahl der täglichen Fahrgäste mit der jeweils zurückgelegten Distanz im Verhältnis zur Gesamtlänge der Strecke gewichtet wird. Das bayerische Wirtschaftsministerium fordert für die Wiederinbetriebnahme einer Strecke einen Mindestwert von 1000 Reisendenkilometer.

Deutliche Nord-Süd-Unterschiede

Für den Nordabschnitt der Strecke zwischen Schweinfurt-Hauptbahnhof und Gerolzhofen ermittelten die Analytiker gar 1657 Reisendenkilometer. Der Südabschnitt zwischen Gerolzhofen und Kitzingen-Etwashausen fällt dagegen mit nur 786 Reisendenkilometer deutlich ab. Untersuchungsgebiet waren alle Gemeinden längs der Strecke und ihre Ortsteile, die aber nicht weiter als fünf (in Ausnahmefällen 6,5) Kilometer Entfernung von der Schiene liegen. Im Untersuchungsgebiet leben 49 000 Menschen – und zwar ohne die Einwohner der beiden Städte Schweinfurt und Kitzingen. Wie ermittelt ein Planer überhaupt den Bedarf einer Region an einer Bahnstrecke? Die Analyse beruht im Wesentlichen nicht auf Umfragen in der Bevölkerung. Am Wichtigsten bei der Erstellung war das sogenannte Modal-Split-Szenarium. Hier geht es um die Aufteilung der Nachfrage auf die Verkehrsträger, insbesondere im motorisierten Individualverkehr und im öffentlichen Verkehr.

Untersuchungsmethoden

So haben bei einer Umfrage Schliephakes (nicht bezogen auf die Steigerwaldbahn) 42 Prozent der befragten Autofahrer bekundet, sie würden bei entsprechendem Angebot auf ein öffentliches Verkehrsmittel umsteigen. Wichtig ist den Menschen dabei vor allem die Zeitersparnis bei der Eisenbahn oder eine Taktverdichtung beim öffentlichen Busverkehr. Beide Faktoren könnten im Untersuchungsgebiet die Nutzerzahlen am öffentlichen Verkehr mehr als verdoppeln, sagen die Analysten.

Eine andere Methode der Bedarfsermittlung ist die Tagesmobiliät, das heißt die Bewegungen pro Einwohner mit verschiedenen Verkehrsmitteln – ausgenommen sind hier das Fahrrad oder das Reisen mit dem Flugzeug. Hierzu haben die Analysten für jeden Ortsteil im Untersuchungsgebiet eine Verkehrszelle angelegt. Dazu kam eine Befragung von 495 Busfahrgästen durch die Arbeitsgruppe. Dabei äußerten 73 Prozent der Befragten, dass sie allgemein lieber mit der Bahn als mit dem Bus fahren würden, auch wenn die Nutzung des Busses – speziell bei der Fahrt nach Schweinfurt – wegen der Bushaltestellen in der Innenstadt mehr Vorteile als die die Bahn hat.

Weiterfahrt Richtung Stadtmitte

Durch das schnelle Wendevermögen heutiger Züge könnte dieser Vorteil der Busse für Zugfahrende aber durch eine Weiterfahrt ab Schweinfurt-Hauptbahnhof in Richtung der Haltestellen Mitte und Stadtbahnhof schnell ausgeglichen werden, sagt das Schliephake-Team.

Die Stadt Gerolzhofen spielt längs der Strecke die zentrale Rolle. Ein Potenzial von 781 Bewegungen (Abfahrten und Ankünfte zusammengerechnet) haben die Wissenschaftler ermittelt. 72 Prozent davon gingen in Richtung Norden, also nach Schweinfurt.

Aufgrund dieser Ergebnisse kommt Schliephake zu der Empfehlung, den Schienenpersonennahverkehr auf der Strecke Schweinfurt – Gerolzhofen im Stundentakt und mit einer Verstärkung zur Hauptverkehrszeit zu reaktivieren. Die Zubringerlinien mit dem Bus zur Schiene mit der Drehscheibe Gerolzhofen sollten verstärkt werden.

Lückenschluss durch Straßenbahn

Wie erwähnt, hätte der Südabschnitt der Bahnschiene Richtung Kitzingen unter gegenwärtigen Bedingungen wenig Aussicht auf einen wirtschaftlichen Betrieb. Hier kommen Schliephake und seine Arbeitsgruppe allerdings mit einem überraschenden Vorschlag:

Der Lückenschluss zwischen Etwashausen und Kitzingen könnte einfach realisiert werden, nämlich indem die Züge ab Etwashausen als Straßenbahnen auf Rillenschienen über die Kitzinger Nordbrücke zum Bahnhof und damit auf die Strecke Würzburg – Nürnberg rollen.

Damit wäre ein Brückenbau eigens für die Bahn nicht notwendig, sagt Schliephake. Erfolgreiche Modelle, bei denen sich reguläre Eisenbahnen in Straßenbahnen verwandeln, gibt es bereits, so zum Beispiel in Nordhausen, Chemnitz, Pforzheim und Karlsruhe.

Spender finanzierten Gutachten

Ob und wie sich die Reaktivierung der Bahnstrecke angesichts des aktuellen technischen Zustands der Schienen noch realisieren lässt, war nicht Gegenstand der Untersuchung. Das Gutachten hat übrigens einen niedrigen fünfstelligen Betrag gekostet und ist nach Angaben von Dietmar Parakenings zu 100 Prozent aus Spenden finanziert worden. Der Vorsitzende der Eisenbahnverfechter versichert: „Da haben Leute aus der Region richtig in die Tasche gegriffen, zum Teil mit vierstelligen Beträgen.“