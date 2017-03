Gestoppt wird selten

Wer sich noch an seine Führerscheinprüfung erinnern kann, kennt sicher noch die Fehler, die zum sofortigen Abbruch der Prüfung führen: eine rote Ampel überfahren oder „rechts vor links“ missachten, beispielsweise. Zwei Dinge, die man auch im späteren Autofahrer-Leben vermeiden sollte. Gilt das auch für einen weiteren solchen schwerwiegenden Verstoß: das Überfahren eines Stoppschilds?

Diese sind in Kitzingen keine Seltenheit. Enge, unübersichtliche Stellen gibt es einige und die achteckigen Schilder sind dann nicht weit. Gehalten werden muss in jedem Fall, auch wenn der Weg frei wäre. Doch wer hält sich daran?

Um das heraus zu finden, hat die Redaktion drei Stoppschilder im Stadtgebiet für je 20 Minuten genauer beobachtet. Es wurde gezählt, wie viele Verkehrtsteilnehmer korrekt am Stoppschild gehalten haben, wenn eigentlich freie Fahrt möglich gewesen wäre.

Das erste Schild steht an der Einmündung der Friedenstraße auf die B8. Durch den Verkehr vom Bahnhof und der Unterführung in der Kaltensondheimer Straße, handelt es sich um eine viel befahrene Zufahrt zur Bundesstraße. Für die Rechtsabbieger ist die Sicht auf den Verkehr von links frei. Auch wer nach links abbiegt hat einen guten Blick in beide Richtungen. Warum also das Schild? „Die Bundesstraße ist eine stark frequentierte Straße. Zudem nähern sich die Autos mit relativ hoher Geschwindigkeit. Da ist nicht immer gleich zu erkennen, wie die Situation ist“, erklärt Frank Winterstein von der Stadt Kitzingen.

Das scheint trotzdem nicht zur Beachtung des Schilds zu führen. 30 relevante Situationen haben wir an dieser Stelle letztendlich gezählt. Oft war durch den Verkehr auf der B8 ein kurzer Stopp unvermeidlich, doch war der Weg frei, dann wurde das Stoppschild ignoriert: kein einziger Fahrer hielt an.

Das zweite Stoppschild steht am Königsplatz, wo dieser auf die Kaiserstraße trifft. Auch hier wirkt die Überschaubarkeit eigentlich gut. „Nach rechts sieht man auch sehr gut, aber links stehen oft parkende Autos, die die Sicht erschweren. Hier sollte man schon gezwungen sein, etwas langsamer zu machen“, erklärt Frank Winterstein.

„Niemand stellt ein Stoppschild auf, um die Leute zu ärgern“ Frank Winterstein, Stadt Kitzingen

Hier ergaben sich zur Mittagszeit 70 relevante Situationen innerhalb der 20 Minuten. Nur ganze vier Verkehrsteilnehmer beachteten das Stoppschild.

Auf das dritte Schild wurden wir nach einem Aufruf an unsere Leser über Facebook aufmerksam: Es steht dort, wo die Fischergasse stadteinwärts auf die Kreiselkonstruktion an der Kaiserstraße trifft. Hier ist besonders: Das Stoppschild fordert einen Halt vor dem dortigen Zebrastreifen. Der Grund: „Man fährt mit 50 km/h auf den Kreisel zu und hat zuvor lange Vorfahrt, aber an dieser Stelle nicht mehr. Zusätzlich geht es um die Sicherheit der vielen Schulkinder dort“, erklärt Frank Winterstein. Es sei einfach eine unübersichtliche Stelle und zudem kein „echter“ Kreisverkehr, wo man dessen Regelungen anwenden könnte.

Doch auch hier: In 64 Situationen verhielten sich wieder nur vier Verkehrsteilnehmer korrekt. Und selbst dieses Ergebnis ist verzerrt, denn zwei davon waren Fahrschulen-Fahrzeuge.

Erfüllen die Schilder also überhaupt einen Zweck? Die Polizeiinspektion Kitzingen erklärt zu den drei Standpunkten, dass es sich nicht um sogenannte Unfallschwerpunkte handele. In einem Zeitraum von fünf Jahren hätten sich an diesen drei Stellen insgesamt nur fünf Unfälle mit der Ursache Vorfahrtsverletzung ereignet. Auch Frank Win- terstein bestätigt: „Unfallschwerpunkte haben wir in Kitzingen keine mehr.“ Die Gründe für Stoppschilder, die die Straßenverkehrsordnung vorgibt, seien andere: „Meist geht es um die Sichtverhältnisse, oder ob nicht klar erkennbar ist, dass man auf eine übergeordnete Straße trifft.“

Dass Stoppschilder häufig missachtet werden, ist kein Geheimnis: Die Polizei nennt Statistiken, laut denen ein Stoppschild in 35 Prozent der Fälle die Wirkung erzielt, Unfälle zu verhindern. In 40 Prozent der Fälle klappt das nur bedingt, während in 25 Prozent der Fälle eine Wirkung komplett ausbleibt. Wichtig sei, dass der Fahrer auf besondere Vorsicht an einem Knotenpunkt aufmerksam gemacht werde, auch wenn das Haltegebot nicht eingehalten wird. Diese Meinung teilt auch Frank Winterstein: „Ohne Stoppschilder wäre die Aufmerksamkeit geringer.“

In unserer Erhebung haben sich nur 4,8 Prozent der Fahrer an den Stoppschildern korrekt verhalten. Den Fakten nach scheint es also, als werde kein Unterschied zwischen „Stop“ und „Vorfahrt gewähren“ gemacht. Was die Aufmerksamkeits-These aber stützt: In den meisten Fällen wurde zumindest deutlich abgebremst. Die meisten Fahrer vermieden allerdings das Fahrzeug kurz völlig zum Stehen zu bringen. In seltenen Fällen wurde sogar deutlich beschleunigt, um noch rechtzeitig in eine Lücke im Verkehr einzufädeln und nicht warten zu müssen. „Meist sind es Ortsansässige, die eher wissen, wo sie hinschauen müssen und deshalb die Schilder missachten. Wir müssen aber immer vom schwächsten Verkehrsteilnehmer ausgehen, von einem ortsfremden Fahranfänger zum Beispiel. Niemand stellt ein Stoppschild auf, um die Leute zu ärgern.“

Das Überfahren eines Stoppschildes bleibt auch außerhalb der Fahrprüfung nicht ohne Folgen. Ein Verwarnungsgeld von zehn Euro muss bezahlt werden. Wenn dadurch ein Unfall verursacht wird, dann ist sogar ein Bußgeld von 120 Euro fällig. Hinzu kommt noch ein Punkt im Flensburger Fahreignungsregister.