Gestaltung des Schlossplatzes nimmt Form an

In Wiesentheid steht die Umgestaltung des Schlossplatzes an. Den dazu ausgeschriebenen Wettbewerb hat ein Architekturbüro aus Bamberg gewonnen. In der Sitzung des Gemeinderates Wiesentheid trug Bürgermeister Werner Knaier dazu weitere Details vor, die im Gremium besprochen wurden.

Zuletzt fanden Besprechungen mit den beteiligten Behörden und dem Haus Schönborn statt. Was laut Bürgermeister Knaier nicht immer einfach sei, weil viele verschiedene Stellen mitreden. So verlaufe in der Ortsmitte eine Kreis- und eine Staatsstraße, zudem stehe der gesamte Platz, wie auch einige der dortigen Gebäude, unter Denkmalschutz.

Bei dem Treffen der jeweiligen Vertreter und der Planer wurde vereinbart, dass der zunächst vor dem Schloss angedachte Parkplatz für Busse nun gegenüber, auf der Seite der Mauritiuskirche, angelegt wird. Das sei für Besucher praktischer. Knaier informierte, dass auf der als ein großer Platz mit Pflaster geschaffenen Fläche zwischen Kirche, Pfarrhaus und Schloss kein separater Radweg ausgewiesen wird. Die Straße sei später zu schmal dazu, man werde es mit einer Beschilderung lösen.

Ratsmitglied Stefan Möhringer wies darauf hin, dass der erlauf der Straße nach Reupelsdorf nicht gerade sei, sondern einen Knick aufweise. Damit gehe die Sichtachse von Norden auf das Rathaus verloren. Die Räte einigten sich darauf, dass das Planungsbüro die Sache prüfen und eventuell nachbessern solle.

Gemeinderat Michael Rückel hob in der Diskussion hervor, dass dort künftig nicht der Verkehr im Mittelpunkt stehen solle. Schließlich handle es sich um den zentralen Platz Wiesentheids. Jeder Quadratmeter sei wichtig, damit es auch ein Platz werde, pflichtete ihm Helma Schug bei. Das Gremium billigte die geänderte Planung, die nun zur Förderung an die Städtebauförderung vorgelegt wird.

Ein weiteres Thema war die Weihnachtsbeleuchtung. Hier teilte Bürgermeister Knaier mit, dass der Wirtschafts- und Kulturverein die bestehende noch erhalten wolle, weil sie erst vor wenigen Jahren gekauft worden sei. Die bestehenden Sterne wolle man noch nutzen, so lange sie funktionieren. Sie sollen verstärkt im Ortskern aufgehängt werden.

Die Räte rieten, in absehbarer Zeit eine neue Beleuchtung zu installieren. Dazu solle bereits jetzt ein Konzept erstellt werden. Bei den Kosten sei die Gemeinde gefordert, hieß es im Rat.