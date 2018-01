Geschwindigkeitskontrollen kommen: Stadtrat Marktbreit

Probeweise für ein halbes Jahr wird die Stadt Marktbreit zwei „Mitfahrer-Bänke“ im Bereich der Gnodstadter Straße und der Rosenau einrichten. Damit folgte der Stadtrat in seiner Sitzung am Montagabend teilweise einem Antrag der SPD-Fraktion, die solche Bänke eigentlich an insgesamt fünf Standorten in der Stadt und in Marktsteft aufgestellt haben wollte. Wer auf solchen Bänken sitzt signalisiert damit, dass er gerne eine Mitfahrgelegenheit in Richtung Gnodstadt, oder aber die Siedlung oder nach Obernbreit hätte. Im Herbst soll dann Bilanz gezogen werden.

Weitere Punkte der Sitzung waren:

• Eigentlich ist die allgemeine verpflichtende Feuerbeschau in Bayern seit 1999 abgeschafft. Einige Vorkommnisse haben in den vergangenen Jahren allerdings dazu geführt, dass Gemeinden über Sondergebäude, etwa Schulen, Kindergärten oder Gaststätten hinaus eine individuelle Überprüfung bestimmter Gebäude durchführen sollten. Eine Liste dieser Gebäude soll nun unter Mithilfe der Kaminkehrer erstellt werden.

• Nach dem Kauf des Anwesens Ochsenfurter Straße 7 entfällt nun auch der Privatstatus der davor liegenden Parkplätze, die jetzt den öffentlichen Parkplätzen zugeschlagen werden und unter die allgemeine Parkregelung fallen.

• Die prägenden Säuleneichen vor dem Gnodstädter Rathaus haben zwischenzeitlich eine Größe erreicht, die zum handeln zwingt. Die rund 50 Jahre alten Bäume werden zudem immer wieder von Schwarmspinnern befallen. Die Folge: Sie werden gefällt und durch weniger schnell wachsende Hainbuchen ersetzt.

• Zwar ist die Abrechnung für die sanierte Sommerleite in Marktbreit nun fertig gestellt, doch will die Stadt vor einer Abrechnung eventuell anfallender Straßenausbaubeiträge abwarten, wie sich hier die Gesetzeslage entwickelt.

• Noch vor Weihnachten ist die längst erwartete und nun genehmigte Zweckvereinbarung zur Überwachung des fließenden Verkehrs in der Stadt in der Verwaltung eingetroffen. Nun werden noch mögliche Messstandorte festgelegt und dann kann mit der Geschwindigkeitskontrolle begonnen werden.