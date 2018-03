Geschichtliche Ereignisse aus 1100 Jahren Wiesentheid

Zahlreiche Besucher bekundeten bereits bei der Eröffnung ihr reges Interesse an der Ausstellung zur Feier des 100-jährigen Bestehens ihrer Heimatgemeinde Wiesentheid. Seit der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 918 hat sich der Ort und das Ortsbild natürlich stark verändert: Wie der stellvertretende Bürgermeister Heinrich Wörner in seinen einführenden Worten erläuterte, hat der Markt in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erlebt in Bezug auf die Infrastruktur und die Lebensqualität. Noch nie habe es eine so lange Periode des Friedens gegeben. Wörner appellierte, sich dafür einzusetzten, damit es so bleiben kann und Wiesentheid weiterhin wachse, blühe und gedeihe.

Wörner bedankte sich bei den Hobbyhistorikern Werner Steinhauser und Bernd Weiss für die Akribie, die Geduld und Ausdauer die sie ehrenamtlich an den Tag gelegt haben, um die umfangreiche Ausstellung mit knapp 20 Schautafeln zusammen zu stellen.

Wie Steinhauser betonte, habe man bewusst die vergangenen 50 Jahre Ortsgeschehen ausgelassen und sich nur auf die markanten geschichtlichen Ereignisse konzentriert. So ist zum Beispiel das Zeitalter der Casteller Vasallen nachzuvollziehen, der Besucher kann nachlesen wie Pest und Hexenwahn im Ort gewütet haben oder erlebt den Aufschwung nach, mit dem der erste Graf Schönborn innerhalb von zwei Jahrzehnten das bis heute unverwechselbare Ortsbild geschaffen hat. Doch auch weniger bekannte Tatsachen aus der Geschichte der Gemeinde werden mit Bild- und Textdokumenten dargestellt, wie Wiesentheid als Gerichtsort oder die Kriegs- und Nachkriegszeit. Musikalisch gestaltet wurde die Eröffnung durch Carlotta Haissig am Flügel.