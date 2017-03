Geschichte zum Anfassen: Napoleon erobert Mainstockheim

Die Schlacht bei Waterloo im Jahr 1815, die letzte Schlacht von Napoleon Bonaparte, war wohl der Höhepunkt im Hobby-Leben von Diethart Heller aus Mainstockheim. Natürlich nicht das Original, sondern die Nachstellung 200 Jahre später mit rund 6000 Darstellern und 125 000 Zuschauern.

Ein unvergessliches Erlebnis für einen Mann, der seit nun fast 30 Jahren immer wieder in die Rolle eines französischen Artilleristen aus der Ära Napoleons schlüpft, diese Zeit so originalgetreu wie möglich nachstellt und sein Wissen darüber in einer Ausstellung im Mainstockheimer Rathaus an zwei Wochenenden im März einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

17 Mal in Paris

Das Interesse des sich seit einigen Wochen im Ruhestand befindlichen technischen Angestellten für die Geschichte war schon immer groß. Nicht nur die Theorie, sondern vor allem das praktische Nachvollziehen der vergangenen Zeiten war ihm dabei wichtig. Begonnen hatte es mit dem Wilden Westen Amerikas im 18. und 19. Jahrhundert. Schnell merkte er, dass er dabei nicht so ganz ernst genommen wurde.

Seine Liebe zu Frankreich, er war insgesamt schon 17 Mal in Paris und hätte sich ein Leben dort durchaus vorstellen können, brachte dann den Wandel: Eine englische Gruppe, die in Form lebendiger Geschichte die Zeit Napoleons nachvollzog, faszinierte ihn: „Damit war ich verratzt“, sagt er heute über seinen Einstieg in diese Form der Geschichtsdarstellung.

Öffentliches Interesse wuchs

Schnell wurde auch in Deutschland ab dem Jahr 1988 eine sogenannte „Esquadron“, eine kleine Militäreinheit mit acht Mann gegründet, die sich in den Folgejahren auf die halbe Stärke einer französischen Infanteriekompanie erweiterte. 1989 jährte sich die französische Revolution zum 200. Mal. Damit wuchs auch das öffentliche Interesse an dieser Zeit enorm. Für Heller ergab sich dadurch die Möglichkeit, in seiner Freizeit auch etwas in dieser Zeit zu leben. Denn es gibt wohl eine ganze Bewegung an Interessierten, die versuchen, diese Zeit nachzustellen.

Und so geschah es denn auch. Die großen Schlachten Napoleons, vom Italienfeldzug, über Ägypten, Portugal, bis hin zum Russlandfeldzug, unter anderem auch die Schlacht bei Würzburg 1796 und am Ende Waterloo – die Zeit bis 2015 wird Heller wohl nicht vergessen.

Militärische Laufbahn absolviert

Für ihn selber bedeutete das auch viel Arbeit, bei der ihm sein handwerkliches Geschick zugute kam. Denn alle Auftritte sollten natürlich soweit möglich in Nachbildungen von Originaluniformen und Ausrüstungsgegenständen erfolgen. Heller selber durchlief dabei die militärischen Ränge vom einfachen Soldaten über den Unteroffizier bis hin zum befehlshabenden Artillerieoffizier. Denn um die einzelnen Dienstgrade zu erreichen, war viel Wissen nötig, das er sich unter anderem in etlichen Besuchen im Militärmuseum in Paris angeeignet hatte. Mit dem Jahr 1815 und der endgültigen Niederlage Napoleon Bonapartes war dann diese Phase des Hobbys vorbei.

Große Sammlung

Nicht aber das Interesse an dieser Zeit selber. Denn zwischenzeitlich hatte sich im Hause Heller eine große Sammlung angehäuft. Die reicht von der Literatur und den Ausrüstungsgegenständen der Militärs über aufwendige historische Dokumentationen bis hin zu umfangreichen Fotosammlungen der nachgestellten Ereignisse. Das alles will Heller am Samstag und Sonntag, 18. und 19. März, sowie am 25. und 26. März im Rathaus auf drei Stockwerken in einer großen Ausstellung zur militärischen Zeit Napoleons zeigen. „Geschichte zum Anfassen – Ein Franke auf den Spuren Napoleons“ ist der Titel der Schau. Dabei werden unter anderem auch die Nachbauten zweier Kanonen im Originalmaßstab gezeigt, der Ladevorgang wird demonstriert und an den Nachmittagen soll es zum Böllerschuss kommen.

Diethart Heller bestätigt schon mit einem Lächeln auf den Lippen, dass ein solches Hobby ein wenig „spinnert“ ist und dass man ein wenig einen Spleen dafür haben muss. Und dass das alles natürlich nur dann geht, wenn auch die Ehepartnerin mitspielt – was Heike Heller wohl all die Jahre über gemacht hat.

Die Ausstellung

Die Öffnungszeiten: Das Rathaus in Mainstockheim ist am 18. und 19. März sowie am 25. und 26. März jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.