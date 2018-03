KITZINGEN vor 23 Minuten

Geschädigter wird gesucht

Vor dem Ärztehaus in der Moltkestraße in Kitzingen kam es am Montagmittag zu einem Unfall mit einem Taxi. Die 67-jährige Fahrerin blieb beim Einparken an einem silberfarbenen PKW hängen, der am Behindertenparkplatz vor dem Ärztehaus gestanden hatte. Die Frau wollte nach dem Einparken mit dem Eigentümer des Wagens Kontakt aufnehmen, doch der war bereits losgefahren, berichtet die Polizei. Er wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kitzingen in Verbindung zu setzen, Tel. (0 93 21) 14 10.