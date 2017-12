Gertrude Krumpholz feiert Geburtstag

Gertrude Krumpholz wurde am 23. Dezember 1921 in Allstadt nahe Mährisch-Ostrau/Sudetenland als Gertrude Olbrich geboren. Sie hatte drei jüngere Brüder. Nach dem Besuch der Volksschule und der Bürgerschule besuchte sie die Fachschule für Frauenberufe. Nach der Aussiedlung aus der damaligen Tschechoslowakei wurde für drei Monate ein Barackenlager in Markt Bibart zur neuen Heimat. Der Vater fand schnell Arbeit in Kitzingen und die Familie zog um. Hier lernte die Jubilarin Rudolf Krumpholz kennen. 1949 heirateten sie und bekamen einen Sohn. Beide arbeiteten in der Nachkriegszeit im Arzneimittelwerk Steiger (später Fetzer). Rudolf Krumpholz starb 1990. Neben Oberbürgermeister Siegfried Müller, Freunden und Bekannten gratulierten der Jubilarin zwei Enkel und zwei Urenkel. Selbst im hohen Alter versorgt sich Gertrude Krumpholz selbst, Einkäufe erledigt der Sohn. Bis vor einigen Jahren betrieb die Jubilarin in ihrem Haus am Ortsrand eine Ferienwohnung. Text: Gerhard Bauer