KITZINGEN vor 1 Stunde

Geparktes Auto gerammt

Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes Am Dreistock in Kitzingen blieb am Dienstagnachmittag ein 75-jähriger Autofahrer beim Rangieren an dem Fiat eines 56-jährigen Mannes hängen. Schaden laut Polizeibericht: 1200 Euro.