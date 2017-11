Geparktes Auto angefahren

In der Industriestraße in Wiesentheid blieb am Dienstagnachmittag ein 51-jähriger Kraftfahrer mit seinem Sattelzug beim Vorbeifahren am geparkten Mitsubishi eines 18-jährigen Mannes hängen, sio die Polizei. Dabei entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 6500 Euro.